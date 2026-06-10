◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１０日、栗東トレセン

平常心を保っていた。Ｇ１３戦連続３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースを単走。皮膚を薄く見せるパワフルな馬体で、落ち着き十分に加速ラップを刻むと、６ハロン８４秒６―１１秒７でゴールした。コーナーから直線へ向けての手前の変換もスムーズだった。

１週前は３頭併せで戸崎圭太騎手が騎乗し、６ハロン８２秒６―１１秒２で楽々と最先着。競馬へのスイッチを入れた調整だったが、安田調教師は「今日は精神状態と走りのバランスの確認だけ。６ハロン乗る中で、レースへの集中力をエキサイトすることがないように、自分の中で収められることを目的に追い切りました」と最終追いの意図を説明した。

２４年のダービー馬はジャパンＣ、有馬記念、大阪杯といずれも３着。自身を含むＧ１馬５頭の豪華決戦だが、「ダノンデサイルしか映っていない。いかにいい体、精神状態でレースに迎えるか」と熱い指揮官。その期待に応えて惜敗に終止符を打つ。（松ケ下 純平）