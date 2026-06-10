敵地パイレーツ戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。試合中に風雨が強まった後、虹がかかるシーンも。ドジャース地元局の実況も興奮していた。

6回のパイレーツの攻撃中、大雨となり風も強くなった。スタンドから避難する観客も。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めたスティーブン・ネルソン氏は、「まるでモンスーン（猛烈な豪雨）のような雨の中でマウンドに上がります」「まさに雨の壁です。ここ（放送席）からだと、川の向こう岸がほとんど見えません」などと伝えた。

試合は中断することなく続行。この時点では2-2の同点だった。ネルソン氏が「パイレーツ側がなぜこの状況でも試合を続けたいか分かりますね。なんとか（勝ち越しの）1点をもぎ取れるか、というところです」と言えば、解説のエリック・キャロス氏も「パイレーツとしては、勝利を掴み取れる可能性があるなら、望む限りいくらでもここで粘るでしょうね」と話した。

その後、風雨はおさまり、スタジアム後方には虹もかかった。現地放送のCM明けで虹が映ると、ネルソン氏は「二重の虹ですよ！」と大興奮だった。

虹とともに始まった7回、ドジャースは猛攻。大谷翔平の適時二塁打もあり、15人攻撃で一挙10点を挙げ、12-3で勝利した。



（THE ANSWER編集部）