歌手のケイティ・ペリーとジャスティン・トルドー元カナダ首相が、2026年トライベッカ映画祭でカップルとして初のレッドカーペット・デビューを果たした。2人は8日、コンサート映画「Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris」のプレミアに出席し、笑顔で写真撮影に応じた。



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イベントではトルドー元首相が隣に寄り添う中、ケイティはサインやファンサービスにも応じた。



ピープル誌の取材に対しケイティは、新作について「ファンにとって最高レベルのコンサート体験」と説明し、「これは本当にファンのためにやっているの。18年以上支えてくれた彼らに届けたい」と語った。



約1年前に交際を開始した2人は、今年4月にカリフォルニア州で開催されたイベントでも一緒に姿を見せていた。



ケイティは元婚約者オーランド・ブルームとの間に5歳の娘がおり、トルドー元首相には別居中の妻ソフィーとの間に3人の子どもがいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）