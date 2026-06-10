俳優・大島璃乃がこのほど、群馬県桐生市で２日間にわたって行われた、野外音楽フェス「ＫＩＲＹＵ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６ ＭＵＳＩＣ ＆ ＣＵＬＴＵＲＥ」でＭＣを務めた。

桐生市の新たな魅力を発信する「地域創楽」プロジェクトとして開催された祭典。桐生八木節音頭や地元の伝統工芸の体験から、国内で活躍するアーティストやＤＪによるパフォーマンスなど魅力満載のプログラムで約５０００人が熱狂した。

２日間にわたりＭＣを務めた大島は同市が地元とあって「『桐生にこんな景色が生まれるんだ』。２日間ＭＣを務めながら、何度もそう感じました」と感慨。「地元・桐生で音楽を通してたくさんの人が集まり、笑顔が生まれ、同じ時間を共有する。その光景を見ることができて本当にうれしかったです」と喜んだ。

ＭＣは初の経験で「緊張もありました」としながら「企画者の皆さま、スタッフの皆さま、出演者の皆さまに支えていただき最高の２日間になりました。音楽の力ってすごい。そして桐生の力もすごい」と振り返った。

祭典には１０年以上前から桐生市を拠点としながら活動を行うｍａｂａｎｕａ率いるトリオバンド・Ｏｖａｌｌや、ＤＯＮＧＲＯＳＳＯら地元ゆかりのアーティストたちも多数出演。２日目のトリはＭＯＮＫＥＹ ＭＡＪＩＫが務め、代表曲「空はまるで」を観客とともに大合唱するなど、会場は一体感に包まれた。