【ロサンゼルス＝増田知基】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１１日、開幕する。

開催国の一つであるメキシコは、治安対策が大きな課題となってきた。１９７０年と８６年に続く３回目の開催となるメキシコは、多くの人員と最新技術を使った大規模な警備態勢を敷き、安全性のアピールに躍起だ。

「最重要任務」

「全ての人を守るための戦略を、数か月かけて練り上げてきた」。中西部ハリスコ州グアダラハラのベロニカ・デルガディージョ市長は５月、国や州との会議で、そう強調した。

州内では、２月にメキシコ軍が麻薬組織のリーダーを殺害。グアダラハラを中心に報復の動きが広がり、高速道路の封鎖や店舗への放火が多発した。大会開催を危ぶむ声もあったが、組織は水面下で活動を行うようになったとみられ、報復の動きは鈍化している。

１次リーグ４試合が行われるグアダラハラのスタジアム前には７０年大会で優勝したブラジルの伝説的選手・ペレの巨大な像が完成し、お祭り気分を盛り上げている。デルガディージョ氏は「Ｗ杯の安全確保は最重要任務だ」とし、国などと連携して安全対策に全力を挙げることを誓った。

ＡＩ搭載

１１日の開幕戦など５試合が行われる首都メキシコ市では、地元警察が５万６０００人態勢で警備に当たる計画だ。国際空港にはＡＩ（人工知能）搭載の監視カメラ数千台が整備された。

日本代表が第２戦を戦う北部モンテレイでは、ＡＩを搭載した「犬型ロボット」も投入される。小型犬ほどの大きさで、走ったり、跳んだりすることができ、頭部のカメラで撮影する映像を警察当局に送信する。

地元紙によると、スタジアムのあるグアダルーペ市が２５０万ペソ（約２３００万円）で４台購入した。人間が介入する前に、けんかなどのトラブルを察知することが期待されている。

神の名を冠した治安対策

メキシコ政府は大会に向け、マヤ神話の神の名を冠した治安対策「ククルカン計画」を３月にぶち上げた。試合を行う３都市に、軍や国家警備隊など治安要員約１０万人を派遣する。クラウディア・シェインバウム大統領は「犯罪を減らし続けることが我々の義務であり、一丸となって取り組んでいる」と息巻いた。

ただ、今月もメキシコ市で教員団体が賃上げを求めてデモを行い、一部が暴徒化するなど混乱は尽きない。米調査研究機関「ワシントンラテンアメリカ事務所」のアダム・アイザックソン氏は、「麻薬組織は非合法的なビジネスが邪魔されれば、凶行に及ぶ可能性もある。情報機関や治安部隊が常に最大限の警戒を怠らないようにすることが不可欠だ」と指摘した。