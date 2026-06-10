歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。「命の恩人」とまで感謝する大物アーティストを明かした。

6年ぶりの番組出演となり、前回の出演では、生放送での“引退宣言”で驚かせた小柳。当時はコロナ禍でステージの場が奪われ、「あの時はきつかったですね。歌えないっていうことが本当にもうつらかったですね」と回顧。

そんな中で、サザンオールスターズの桑田佳祐が自身を称賛するコラムを掲載したことで、「私が大好きな、唯一無二の、才能豊かな桑田さんがこんなに私のことを褒めてくださってるんだっていうことで、“だったら、もう少し芸能界にいさせていただいてもいいかな”と思って。その週刊誌は今もずっとお守り代わりに持ち歩いてるんです」と明かした。

パーソナリティーの大竹まことは「その後、桑田さんにはお会いになってるの？」と質問。小柳は「ないんですよ。お会いしたいんですけど、でも、ちゃんと御礼状を書いてお渡しをしました」と告白。「もうお会いしたいです、本当に。もう命の恩人ですからね。本当に私もう号泣したんですから。その週刊誌を読ながら」と続けた。