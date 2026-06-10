アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」で、テレビアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」を独占配信すると発表された。テレビ放送直後の毎週木曜0時15分配信で、初回配信日は7月9日。プライム会員は追加料金不要で楽しめる。

(C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会

片田舎の剣術師範ベリル・ガーデナント。彼はいまや騎士団の特別指南役として、そして孤児の後見人として、首都での日々に馴染みつつあった。しかし、取り巻く環境はベリルに安穏を許さない。魔術の学究に勤しむ教育機関で。乗り越えるべき壁がそびえる故郷で。国境を臨む辺境伯領で。策謀渦巻く異国の地で。ベリルは剣士として、ひとりの人間として、避けることのできない新たな戦いに立ち向かう――

「片田舎のおっさん、剣聖になるII」は、「片田舎のおっさん、剣聖になる ～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」（原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ、SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）が原作の作品だ。

片田舎の剣術師範でありながら、かつての教え子たちの活躍によって国をも揺るがす舞台へと押し上げられていく“おっさん”ことベリル・ガーデナントの活躍が、さらなる壮大なスケールで描かれる。

新たに30秒のスポット映像が解禁された。

【『片田舎のおっさん、剣聖になる』シーズン2 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ】