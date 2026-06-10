タレントの東原亜希（43）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、柔道日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏（48）の手作り弁当について語った。

2008年に結婚し、17歳の長女、15歳の長男、10歳の双子の女児を育てる東原。長女が幼稚園の頃から弁当を作り続け、「まだこれからも何年も作らなきゃいけない」と話した。

先月に、自身のインスタグラムに「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月」と井上氏手作りの弁当の写真を投稿して話題になった。「夫が最近お弁当を作るようになったんですよ。玉木宏さんがお弁当作ってるって聞いて“玉木宏が作ってるなら俺も作らなきゃ”って。急に影響を受けたみたい」ときっかけは俳優・玉木宏のエピソードだったと説明。即座に「何でライバル視？」と共演者からツッコミが入った。

東原は「よくよく聞いたら、ゴルフの日に自分だけ早く出るのが申し訳ないっていう…あと長期で海外に行ってて不在の日が多いので。ゴルフの日にお弁当さえ作っていけば堂々と出れるっていう裏テーマがあったみたいで」と説明。MCの明石家さんまは「気使うねん、結婚してる時ってゴルフ」とうなずいた。

夫が弁当を作るようになって「楽になって助かった」が、「夫のお弁当の方が子供に人気」とちょっぴり不満も。「それだけ人気だと悔しい半面、もっと言ったらもっと作ってくれるかなと思って」と期待も口にしつつ、「私の十何年は何だったんだろうみたいな」と本音を明かした。

スタジオで井上氏が作った弁当の写真が紹介されると「奇麗」「食べたい」の声が上がっていた。