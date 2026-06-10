岡田准一『木更津キャッツアイ』聖地巡礼 “モー子”酒井若菜と感動の再会
きょう10日放送のTBS系バラエティー『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜』（後8：54）では、近年移住者が爆発的に増加しファミリー層にも大人気の再注目シティ「木更津」の魅力を徹底的に深掘りする。
【予告動画】岡田准一“モー子”酒井若菜と感動の再会
この番組は、岡田准一＆秋山竜次（ロバート）の仲良し2人が、テストには出ないけど人生の役に立つ情報を、時にはボケながら、時には真面目に、全力で体験しながら学ぶバラエティー。今回は野呂佳代を進行に迎え、あのちゃんら豪華ゲストとともに、木更津カルチャーの聖地をめぐる。さらに、岡田が主演を務め、24年前に同局で放送された伝説のドラマ『木更津キャッツアイ』の聖地巡礼も。綾小路翔、酒井若菜らドラマにゆかりのある豪華ゲストたちも続々と登場する。
木更津といえば岡田が主演を務め、人気を博したドラマ『木更津キャッツアイ』の舞台。ロケ地のひとつである八剱八幡神社で、岡田はモー子役の酒井若菜と感動の再会。放送から24年経った今だからこそ明かされる、キャッツメンバーとの初々しい撮影舞台裏を大暴露。さらに、木更津市民の愛が詰まった「ぶっさんの墓」やお蕎麦屋さんへ転身した当時のスタッフとの再会など、今なお街に息づく『キャッツアイ』文化に岡田も感動する。
出演
岡田准一
秋山竜次（ロバート）
進行
野呂佳代
ゲスト
あの
綾小路翔（氣志團）
酒井若菜
【予告動画】岡田准一“モー子”酒井若菜と感動の再会
この番組は、岡田准一＆秋山竜次（ロバート）の仲良し2人が、テストには出ないけど人生の役に立つ情報を、時にはボケながら、時には真面目に、全力で体験しながら学ぶバラエティー。今回は野呂佳代を進行に迎え、あのちゃんら豪華ゲストとともに、木更津カルチャーの聖地をめぐる。さらに、岡田が主演を務め、24年前に同局で放送された伝説のドラマ『木更津キャッツアイ』の聖地巡礼も。綾小路翔、酒井若菜らドラマにゆかりのある豪華ゲストたちも続々と登場する。
出演
岡田准一
秋山竜次（ロバート）
進行
野呂佳代
ゲスト
あの
綾小路翔（氣志團）
酒井若菜