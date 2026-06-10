お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が10日、東京・渋谷公会堂でアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア 2026（SSFF＆ASIA 2026）」のアワードセレモニーに登場した。

この日は、自身が脚本・監督を務めた代表作「えんとつ町のプペル」の新作「Chimney Town」の予告映像を世界で初めて公開。映像ではゴミ人間が空から落ちてきて来る様子が約3分程流された。

新作は全編AIで製作した挑戦作。「えんとつ町のプペル」を下地に、AIでより実写に近づけることを目的とした。西野は「問題提起として作らせてもらった」と不敵に笑った。

製作のきっかけは今年2月に「映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」がベルリン国際映画祭に招待され、その際にAIの展示を見たことで、西野が「今しかない」と製作を決意したという。AIについて西野は「想像が人間に残されたサンクチュアリかと思っていたら、結局AIの得意領域だったという現実を僕らは目の当たりにしている。AIで直面するのは、AIで生成できない土地、思い出、時間、プロセスなどを絡めていないエンタメはほぼ全て淘汰（とうた）されるのではないかと思っています。一方作っている中で、人間の力が必要な部分も見えてきた。でもこれは触らないと見えてこない」と持論を展開した。「一つ確かに言えるのは人間の創造が終わることはない」と結論づけた。

28日には東京国際フォーラムでも予告編を流す。また今作については「これはあくまでも予告」と前置き。「僕らが長編にするかは、この後の飲み会で決める。飲み会でいろいろな人と話して、盛り上がったらいこうとなるかもしれない」と大胆に予告した。