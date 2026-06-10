メッセンジャー黒田、初共演の”スーパースター”近藤真彦のオーラに圧倒され「本当に聞きたいことは…」
歌手・俳優の近藤真彦（61）がテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（※関西ローカル）に出演するのに伴い、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）と10日、大阪市内の同局で囲み取材に応じ、番組出演のきっかけについて明かした。
【全身ショット】カジュアルな装いで仲良くポーズする黒田有＆近藤真彦
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩する。近藤が出演する放送回では、黒田、近藤、橋下徹氏が天神祭直前に盛り上がる「天満橋」周辺と、「京橋」では造幣局の見学やコテコテの大阪を味わうべくディープ京橋も満喫する。
実は今回の出演のきっかけは、昨年12月に放送された、ダウンタウン・浜田雅功が出演するMBSテレビ『ごぶごぶ』だったそう。出演後、大阪の友人から『大阪おっさんぽ』の存在を聞いて、「スケジュールが合えば、出させてもらおう」と思い、今回の出演が実現した。
黒田は「僕が小学生の頃にデビューされまして、すごい人気やったんで。思春期のときのスーパーアイドルなんですよ」と近藤との初共演に感動した様子。「いつもこのロケの前の日は晩酌して寝るんですけど、昨日酒抜いたぐらい」と打ち明け笑いに誘った。
緊張のロケもカメラが回ってないところでも気さくな態度でよく笑う近藤に救われたそう。「芸能生活長いから人間できてはんねんなと思いましたね。もうどんどん助けていただきました」と振り返った。
ロケ前にはNG事項にも気を配りスタッフに尋ねたところ「『全然NGがなくて』みたいな感じで言われたんで」と驚いたことを明かしつつ「でもやっぱりスーパースターってすごいのは、圧で本当に聞きたいことは聞けなかった」とぶっちゃけ、近藤や報道陣を笑わせていた。
近藤の出演回は、7月18日、8月1日に放送予定。
【全身ショット】カジュアルな装いで仲良くポーズする黒田有＆近藤真彦
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩する。近藤が出演する放送回では、黒田、近藤、橋下徹氏が天神祭直前に盛り上がる「天満橋」周辺と、「京橋」では造幣局の見学やコテコテの大阪を味わうべくディープ京橋も満喫する。
黒田は「僕が小学生の頃にデビューされまして、すごい人気やったんで。思春期のときのスーパーアイドルなんですよ」と近藤との初共演に感動した様子。「いつもこのロケの前の日は晩酌して寝るんですけど、昨日酒抜いたぐらい」と打ち明け笑いに誘った。
緊張のロケもカメラが回ってないところでも気さくな態度でよく笑う近藤に救われたそう。「芸能生活長いから人間できてはんねんなと思いましたね。もうどんどん助けていただきました」と振り返った。
ロケ前にはNG事項にも気を配りスタッフに尋ねたところ「『全然NGがなくて』みたいな感じで言われたんで」と驚いたことを明かしつつ「でもやっぱりスーパースターってすごいのは、圧で本当に聞きたいことは聞けなかった」とぶっちゃけ、近藤や報道陣を笑わせていた。
近藤の出演回は、7月18日、8月1日に放送予定。