◎西武・小島が20メートルダッシュでタイムを計測。「3秒を切らんと大学帰すぞ」とハッパをかけた鳥越ヘッドコーチは、2秒937のタイムに「（距離が）近いんじゃないか、今日」。

◎この日が27歳の誕生日の西武・西川。来場した浦和学院の吹奏楽部が「バースデーソングを演奏してくれるのでは？」と聞かれると「敵だからないんじゃないですか」。確かに母校・花咲徳栄と浦和学院はライバルですが…。今は味方ですよ。

◎右手首の骨折から約2カ月で1軍復帰を果たしたオリックス・杉沢は「僕、人じゃないみたいなので。（医者が）動物並みと言っていた」。並外れた回復能力で帰ってきました。

◎前日の試合で8球連続ファウルを打った巨人・浦田は「本当に全球前に飛ばそうと思ってるんですけどね…」と苦笑い。その粘りも大切です。

◎球場を訪れていた「ギャオス」こと内藤尚行氏が、巨人の練習の手伝いに飛び入り参加。ノックをする亀井外野守備兼走塁コーチに球を渡し「じじい、頑張れ！じじい！」。亀井コーチも「給料出ませんよ」と応戦してました。

◎巨人・岸田は試合前まで打率・304で、チームメートから「オラついている」との声が上がり、反応した坂本は「誰、誰？誰がオラついてんのー？」。愛されキャラの頼れる主将です。

◎巨人・小林は、岸田に「今日は元気がないなー」と指摘すると、丸がすかさず反応し「3割打ったら、もうそれかー！？」。この日はずっとイジられる愛されキャラの主将でした。

◎エスコンフィールドでの登板を心待ちにしていたDeNA・石田裕。同球場に初めて足を踏み入れた感想を聞かれ「入ったらいきなりポップコーンの匂いがして、なんかディズニーランドみたい」。野球ファンにとっては“夢の空間”です。

◎中6日で牛田成樹球団広報の顔が大きくプリントされたTシャツを来て取材に応じたDeNA・東は「また着てきましたよ。北海道まで連れてきちゃった」。横にいる牛田広報が照れ笑いするまでが最近のお決まりのパターンです。

◎ソフトバンク・津森は、試合日は球場でランチを食べる。だが1回無失点、2奪三振の好投だった9日は、珍しく家で食事をしてから球場へ。「奥さんが作る“鶏のさっぱり煮”が好き。それを食べて投げたらめっちゃ良かったです」。ぜひ試合日のレギュラーメニューにしてください。

◎ヤクルト・松元ヘッドコーチの声がベンチからよく聞こえるという話を聞いた池山監督は「W杯でブラジルの予選突破に向けて元気でいないといけない、と。国民的スポーツですから」。理由はともかく、首脳陣が元気なのが今年のヤクルトの象徴ですね。