歌手近藤真彦（61）が10日、大阪市のテレビ大阪で同局のバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分、7月4日から同7時54分＝関西ローカル）の取材会に出席した。5月31日のラストライブをもって活動終了した嵐にエールを送った。

同番組は3人が大阪の街を散歩し、“おっさん”のフィルターを通し大阪の街の魅力を再発見するというもの。近藤はお笑いコンビ、メッセンジャー黒田有、弁護士の橋下徹氏とともに、天神祭を控える天満橋とディープな大阪が味わえる京橋周辺を散歩した。

近藤は、今回のロケで嵐を連れてきたい店を聞かれると「大騒ぎになるでしょ」とにっこり。それでも、「やっぱり彼たちもいい年齢なんでタイミングもあったんだろうけど」と嵐の活動に思いをはせながら、「今日行った立ち食い飲み屋やビリヤード屋とかいろんなところに、自分らの意思で行けるいい年齢になったよね。ある意味、これからなんじゃないかな、嵐は。グループじゃなく1人ひとりとしてね」と今後の個々の活動にエールを送った。

番組の模様は7月18日と8月1日に放送される。