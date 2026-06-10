しなこ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/10】クリエイターのしなこが6月9日、自身のInstagramを更新。母との上海ディズニーリゾートでの様子を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】登録者数130万人超30歳YouTuber「笑顔がそっくり」上海ディズニーで母顔出し

◆しなこ、母との2ショット公開


しなこは「上海ディズニー 久しぶりのしなマミー登場」とつづり、リール動画を投稿。ズートピア・テーマランドの前で母親と並んで踊る様子を披露した。しなこはピンク色のドット柄ブラウスにミニーマウスの耳のついた帽子、母親はディズニーキャラクター柄のTシャツとキャップをそれぞれ合わせ、ディズニーリゾートを意識したコーディネートとなっている。

◆しなこの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「笑顔がそっくり」「仲良し親子」「しなマミーのノリ最高」「親子で海外羨ましい」「2人とも楽しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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