しなこ「久しぶりのしなマミー登場」母顔出し上海ディズニー動画に反響「笑顔がそっくり」「仲良し親子」
【モデルプレス＝2026/06/10】クリエイターのしなこが6月9日、自身のInstagramを更新。母との上海ディズニーリゾートでの様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数130万人超30歳YouTuber「笑顔がそっくり」上海ディズニーで母顔出し
しなこは「上海ディズニー 久しぶりのしなマミー登場」とつづり、リール動画を投稿。ズートピア・テーマランドの前で母親と並んで踊る様子を披露した。しなこはピンク色のドット柄ブラウスにミニーマウスの耳のついた帽子、母親はディズニーキャラクター柄のTシャツとキャップをそれぞれ合わせ、ディズニーリゾートを意識したコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「笑顔がそっくり」「仲良し親子」「しなマミーのノリ最高」「親子で海外羨ましい」「2人とも楽しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数130万人超30歳YouTuber「笑顔がそっくり」上海ディズニーで母顔出し
◆しなこ、母との2ショット公開
しなこは「上海ディズニー 久しぶりのしなマミー登場」とつづり、リール動画を投稿。ズートピア・テーマランドの前で母親と並んで踊る様子を披露した。しなこはピンク色のドット柄ブラウスにミニーマウスの耳のついた帽子、母親はディズニーキャラクター柄のTシャツとキャップをそれぞれ合わせ、ディズニーリゾートを意識したコーディネートとなっている。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「笑顔がそっくり」「仲良し親子」「しなマミーのノリ最高」「親子で海外羨ましい」「2人とも楽しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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