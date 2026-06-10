「今日好き」りんか、センター分け・ノースリトップスで雰囲気ガラリ 韓国ショットに「大人っぽくて素敵」「肌綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが6月8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの私服を披露し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「大人っぽくて素敵」センター分け・ノースリトップスで雰囲気ガラリ
りんかは「韓国ってどこも映える一」と韓国での写真を複数枚投稿。美しい素肌が際立つノースリーブトップスとタイトなボトムスというデニムのセットアップを公開した。また「センター分けどうかな？午前中お仕事してたからそのままの髪型で午後爆買いしたよ」とコメントし、普段は横に流している前髪をセンター分けにしたヘアスタイルを披露した。髪の毛を緩く巻き、より大人びた雰囲気を醸し出している。
この投稿に「前髪違って雰囲気変わる」「オシャレです」「圧倒的な美しさ」「スタイル良すぎ」「肌綺麗」「大人っぽくて素敵」「韓国羨ましい」「カジュアルだけどキレイめなコーディネート」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美女「大人っぽくて素敵」センター分け・ノースリトップスで雰囲気ガラリ
◆りんか、センター分け前髪とノースリーブトップス姿披露
りんかは「韓国ってどこも映える一」と韓国での写真を複数枚投稿。美しい素肌が際立つノースリーブトップスとタイトなボトムスというデニムのセットアップを公開した。また「センター分けどうかな？午前中お仕事してたからそのままの髪型で午後爆買いしたよ」とコメントし、普段は横に流している前髪をセンター分けにしたヘアスタイルを披露した。髪の毛を緩く巻き、より大人びた雰囲気を醸し出している。
◆りんかの投稿に反響
この投稿に「前髪違って雰囲気変わる」「オシャレです」「圧倒的な美しさ」「スタイル良すぎ」「肌綺麗」「大人っぽくて素敵」「韓国羨ましい」「カジュアルだけどキレイめなコーディネート」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】