「今日好き」藤田みあ、透け感ミニワンピから美脚スラリ「オシャレ」「抜群のスタイル」
【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが6月8日、自身のInstagramを更新。透け感のあるワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「抜群のスタイル」透け感ミニワンピから美脚スラリ
藤田は「19歳最後の投稿」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。透け感のあるグレーのミニ丈ワンピースに黒のバッグ、ショート丈ブーツを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈ワンピースからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に「可愛すぎる」「グレー似合いますね」「ワンピースがオシャレ」「足元に目を引かれる」「抜群のスタイル」「最高です」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「抜群のスタイル」透け感ミニワンピから美脚スラリ
◆藤田みあ、ミニ丈ニットワンピースで際立つ美脚
藤田は「19歳最後の投稿」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。透け感のあるグレーのミニ丈ワンピースに黒のバッグ、ショート丈ブーツを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈ワンピースからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「グレー似合いますね」「ワンピースがオシャレ」「足元に目を引かれる」「抜群のスタイル」「最高です」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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