【Ray♥Campusエディターズ】【前編】熊本旅

今年の目標通り、熊本県へ旅行しに行きました。

朝7時からの便に乗るため、空港近くで前泊しました。

ところが、当日の朝3時半ごろに「欠航となりました」と連絡が来て、大パニック。

「熊本で予約したアクティビティあるのに。キャンセルしないといけないの？」と悲観的になっていましたが、一旦そのネガティブ思考は置いといて、次のアクションを考えました。

親戚からのアドバイスを取り入れ、成田ー福岡行きの飛行機をとり、その後、博多から新幹線で熊本駅に行く作戦に切り替えました。

無事、博多まで着き、新幹線でお昼ご飯を食べました。

本来熊本空港に着くのは9時でしたが、熊本駅に11時35分に到着できました。

幸いにも借りていたレンタカーも無料キャンセルでき、熊本駅近くのレンタカーに切り替えたり、予約していたイルカウォッチングにも間に合うことができたりと達成感がありました。

結局、時間もお金もそこまでロスしませんでした。

いざ、レンタカーで天草へ。

「さらに私達はトラブルに強くなったね。トラブルが起きたらすぐ次の行動を考えればなんとかなるわ」と親友と話しました。

着きました、イルカウォッチング受付予約センター。

予約時間は16時でしたが、14時20分に着いてしまいました。すると、係員の人が1つ前の14時半の回に乗らせてくださいました。

「本来の予定よりもスムーズだ！朝の欠航が嘘みたい！」と2人で興奮しながらイルカウォッチングしました。

100頭はいました。

イルカなんて日常生活で見ないのでずっと見入ってしまいました。

その後、「天草は海鮮が有名」と聞いていたので、海鮮を提供している飲食店を探しました。しかし、ほとんど16時くらいに閉店していました。

やっと見つけたのが、「盛」さんです。

最後に夕日を見に、高舞登山を登りました。

目的すべて達成。

ホテルに帰り、ぐっすり眠りました。