国際短編映画祭「ショートショート フィルム フェスティバル＆アジア２０２６（ＳＳＦＦ＆ＡＳＩＡ）」のアワードセレモニーが１０日、都内で行われ、イベント前のレッドカーペットにタレントのＬｉＬｉＣｏと俳優の別所哲也が登場した。

フェスティバルアンバサダーを務めるＬｉＬｉＣｏは、赤い着物に金の帯を合わせて登場。帯には夫で元純烈の小田井涼平の母からのもらった万華鏡のアクセサリーを身に付けており、「小田井の母からいただきました。仲いいんですよ。小田井（本人）とはあんまり仲良くないかもしれないけど」と笑わせた。約２０年にわたって同映画祭に携わっており、「毎年ありがとうございます。もう仲間です。ショートショートファミリーのみんなも覚えています」とほほえんだ。

ともに登場した同映画祭の代表を務める別所は「たくさんのお客様が来ていただいてうれしい。各国大使の皆さん、そして世界中からフィルムメーカー、映像作家にお越しいただいています。不安なこと、不確実なことが多い中、映画で夢を見る。光の絵の具でできた映画で素敵なタイムトラベルをしていただけたら」と語った。

同イベントは、米国アカデミー賞公認のアジア最大級の国際短編映画祭を締めくくるセレモニー。世界１１４の国と地域から４９２１作品の中から、翌年のアカデミー賞短編部門へ推薦されるライブアクション部門やアニメーション部門などを発表する。