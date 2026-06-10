原宿から世界へアイドル文化を発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」から誕生した女性９人組グループ「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ」が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで開催された「ＡＳＩＡ ＣＵＬＴＵＲＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」に出演した。

イベント２日目となったこの日、ライブのオープニングアクト最終盤に登場。体調不良の鈴木花梨と山本るしあを除く７人で、新曲「ＷＩＴＨ ＫＡＷＡＩＩ論」など３曲を披露した。青色担当の遠藤まりんは、７月７日に豊洲ＰＩＴで行われる初ワンマンライブをアピール。観客に「ぜひ見に来てくださるとうれしいです」と呼びかけた。

所属事務所のアソビシステムからは、アイドルプロジェクト「ＰＥＡＫ ＳＰＯＴ」に集った女性７人組グループ「Ｆａｖ ｍｅ（ファボ ミー）」もオープニングアクトとして出演した。

同イベントは２０２５年の日韓国交正常化６０周年という節目を機に、日韓を中心としたアジアカルチャーを世界へ発信する大型国際イベントとして始動。今回が初開催となった。