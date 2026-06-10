歌手の近藤真彦が１０日、テレビ大阪のバラエティー番組「大阪おっさんぽ」（土曜・後６時５８分、７月４日から土曜・後７時５４分）の収録に参加。天満橋と京橋周辺をブラリ訪れてから、大阪市中央区の同局で番組ＭＣのメッセンジャー・黒田有とともに取材会に臨んだ。近藤は念願の番組出演、黒田はスーパースターとの共演でハイテンションになったことを打ち明けた。

マッチはかつてＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５４分）でダウンタウン・浜田雅功と共演した後、友人から「大阪にはもうひとつ、人気の街ブラ番組がある」と聞かされて出演を熱望。「３時半に起きた」と遠足を前にした子供のようにワクワクして大阪入りしたという。黒田も小学生時代から熱狂したスーパースターとの共演にド緊張。「ぶっちゃけて言うと、いつもは晩酌して寝るのに、きのうは酒を抜いた。むくんだブサイクな顔を見られたくなかった？ 誰がブサイクやねん！」と普段は欠かさないアルコールを断つほどの気合の入りようだった。

そんな黒田は、マッチの“ゲラ”ぶりに緊張も解けたとのこと。「人間性って、カメラ回ってないとこで出るんですよ。でもよく笑っていただいて緊張ほぐれました。傲慢（ごうまん）な人間なら嫌じゃないですか。そうじゃなかってすっごく安心しました」と安堵（あんど）の息をついた。

緊張感が緩んだあまりに失礼なこともしてしまったという。「『ＯＫで〜す！』言われてロケバス乗る時、何の意識もしてないとき近藤さんの『夢絆』（きずな）をフッと口ずさんでもうて。『アカン！ 歌ってもた』て。テンション上がってもうて」と苦笑い。「スナックにロケ行ったあと（その店に）寄ったら、僕らくらいの人間が３人以上集まると『ギンギラギンにさりげなく』を歌ってしまう。ふっと幼少期の時に戻れる」と８０年代当時と変わらない雰囲気をまとったスーパースターを前に、素人のようなテンションになってしまったそうだ。

ただしマッチはマッチで「６１歳のおっさん」であることを自覚している。「僕“おっさん”に抵抗ないんですけど。コンサートでも『きのう白髪染めて…』とか。『僕、老眼なんだよねー。君たちも人のこと言えないでしょ。老眼の人〜？』って聞いたら半分くらい手を挙げる。これ、老眼のグッズ売ったら売れるなと（笑）。自虐じゃないですけど６０っていい年。５７〜５９歳の（老いに悩んでいる）人には『早く６０になったらいい』って言いたい」とむちゃなエールを送っていた。

天満橋編は７月１８日、京橋編は８月１日に放送される。ゲストは近藤と弁護士の橋下徹氏。