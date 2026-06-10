高知県土佐清水市の公共工事をめぐり、公契約関係競売入札妨害の罪に問われている男2人の判決公判が開かれ、高知地裁は2人にそれぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。



公契約関係競売入札妨害の罪に問われていたのは四万十市の会社役員・榮勇男被告（84歳）と四万十市の元会社役員・小野和幸被告（66歳）の2人です。



起訴内容などによりますと、両被告はすでに有罪判決を受けた前土佐清水市長と元土佐清水市議と共謀し2025年5月、土佐清水市がおこなった電気設備改修工事の指名競争入札で事前に最低制限価格を不正に入手して落札したものです。





6月10日の判決公判で田中良武裁判長は「最低制限価格をわずか1万円上回る金額で入札し、 犯行により入札の公正性が大きく害された。小野被告は榮被告に秘密情報の取得を依頼し、犯行により経済的な利益を享受していて、利欲的な動機に酌むべき点はない」とした上で「両被告は事実を認め、経営する会社などが自治体から指名停止処分を受けたが刑事責任は軽視できない」として榮被告に懲役1年2か月・執行猶予3年、小野被告に懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。