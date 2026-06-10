東根市で10日、10年目を迎えた国の地理的表示保護制度「GI」に登録されている「東根さくらんぼ」の品評会が開かれました。



テーブルに並べられたのは、市内の生産者が栽培した「佐藤錦」。ことしは、パック詰めとバラ詰め合わせて、去年より11箱多い60箱が出品されました。3人の審査員はまず、バラ詰めのサクランボを一粒一粒チェックしていきます。



審査委員長県北村山農業技術普及課 工藤信課長「いやー、ちょっとレベルが高いです」





審査のポイントとなるのが…。審査委員長北村山農業技術普及課 工藤信課長「色とか粒のそろい、色艶。鮮度感は艶がある方が新鮮。その辺を比較している」中川悠アナウンサー「こちらは一粒一粒丁寧に並べられたパック詰めのサクランボ。どれも立派で甲乙つけがたい」ことしは、開花の時期の天候など気象状況にも恵まれ、どれも出来栄えが良く、審査員が悩む様子が何度も見られました。そして、審査の結果、2つの部門でそれぞれ最優秀賞が決定。パック詰めの部の最優秀賞一席には、東根地区の元木美沙さん（39）のサクランボが輝きました。審査委員長北村山農業技術普及課 工藤信課長「思った以上にいいものがそろった印象。審査員3人とも悩み何度も眼鏡を外して見ながら選んだ。ことしは2年の反省を受け生産者が人工授粉などの対策に取り組んでくれた。一粒残らず最後までもぎ切るためもうひと頑張りしてもらいたい」優秀賞以上のサクランボは、11日、東京の豊洲市場で競りにかけられます。去年は、過去最高の150万円の値が付いた「東根さくらんぼ」。果たしてことしは、いくらで競り落とされるのでしょうか。