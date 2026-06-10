俳優の本木雅弘（60）が10日、都内でフォトブック「awai 刹那と永遠のまにまに」（12日発売、トゥーヴァージンズ刊）メディア内覧会に登壇した。

還暦という人生の節目を迎えた本木の“現在地”を写し出すフォトブックで、映画「黒牢城」の制作の合間を縫って撮影が実施された。長年の友人である写真家・中村一弘が撮影し、京都で行われた映画撮影のオフタイムを捉えた様子、60歳の誕生日を迎えた朝の姿や、ロンドンで一人で過ごす姿が切り取られている。

1999年（平11）の「Accidents」以来、27年ぶりの写真集。久しぶりに再会した中村氏からの何げない提案から話が膨らみ、約30年ぶりにタッグを組んでの作品作りとなった。元木は「同じ人間があの時と同じように30数年の時を経て、同一人物を除くのって他の者には撮れないものが出現するんじゃないかなって期待感が出てきた」と、2人の関係値があったからこその実現だと語る。

還暦を迎えてもなお、ハンサムなルックスは健在。ビジュアルを保つ秘訣（ひけつ）を問われると「いやいや。やめてください（笑い）」と恐縮。「懸命に化粧していて（笑い）これをいつ辞めるべきなのか分からなくて、ものすごい老人の役とか絶対今、普通にできると思うんです。ノーメイクでもう少ししわしわさせて。それをさらす役が来れば、私ももうちょっと本当の意味の自分をさらせる時がくるのかなと。それが60代の中でできたら良いかなと思っています」と新たな一面の開拓を見据える。「『黒牢城』でもそうでしたけど、体力的なものセリフ覚えが濁ってきていると言うことも出そうですし、ちょっとした動き1つでも何度か訓練しないとふらついてしまう兆しは見えてきている」と素直に吐露しつつ「とりあえず健康的なものを食べながらということは意識しています」と語った。