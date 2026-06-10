俳優の本木雅弘（60）が10日、都内でフォトブック「awai 刹那と永遠のまにまに」（12日発売、トゥーヴァージンズ刊）メディア内覧会に登壇した。

還暦という人生の節目を迎えた本木の“現在地”を写し出すフォトブックで、映画「黒牢城」の制作の合間を縫って撮影が実施された。長年の友人である写真家・中村一弘が撮影し、京都で行われた映画撮影のオフタイムを捉えた様子、英ロンドンで一人で過ごす姿が切り取られている。

1999年（平11）の「Accidents」以来、27年ぶりの写真集。久しぶりに再会した中村氏からの何げない提案から話しが膨らみ、約30年ぶりにタッグを組んでの作品作りとなった。元木は「最初は記念用のポートレートかと思っていたら、合間合間に少しずつ取っているうちに楽しくなってきて。同じ人間があの時と同じように30数年の時を経て、同一人物を覗くって他には撮れないものが出現するんじゃないかなって期待感が出てきた」と2人の関係性があったからこその実現だと語る。本木が60歳の誕生を迎えた当日をドキュメンタリー風に撮影し、東京の自宅で朝を迎えた姿や銀座の街でたたずむ姿も収められており「還暦というタイミングがなかったできなかった」とかみしめた。

同書の中では写真とともに、本木がつづった文章も添えられている。日ごろ自身の考えを文章化する習慣はあまりないというが、アートディレクターから「還暦おじさんのつぶやきでも良いから」と提案されてトライ。本木は「素直に言葉にしてみたつもりです」とし、中村氏も「素だなと思った」と、本木の等身大の思いが表現されている。

完成した同書は、妻でエッセイストの内田也哉子さん（50）も読んでくれたといい「『とても良かった』」とお墨付きをもらった。「珍しく文章も私には素直に感じたと。中村くんの少し寂しげで温かい風景写真も生きている、アートディレクションも素晴らしいと（笑い）珍しくポジティブなコメントをいただいた」と愛妻による“レビュー”を発表。報道陣から、合格点をもらえたということか？と問われると、「そうなんじゃないかなと思います」と笑みをこぼした。