高校生を対象にした合同の企業説明会が由利本荘市で開かれました。



企業側は少しでも興味を持ってもらおうと、仕事のやりがいや魅力を伝えながら生徒たちと交流していました。



慢性的な人手不足などを背景に高校生優位の「売り手市場」が続く中、県内でも新規の採用者を増やしたい企業による人材獲得競争は激しさを増すばかりです。



こうした中、100の企業や団体が集まる県内最大規模の合同就職説明会が開かれ、260人余りの高校生が参加しました。





企業側もあの手この手でアピールします。製造業「みなさん自分の身近なものに使われているものの製造に携わってますよっていうのはアピールするようにはしてます」「特に家電製品は高校生の皆さんには身近に感じてると思いますので、そういった部分には（コンデンサーが）使われていますよっていうのは説明するようにしてます」介護ブースの担当者「とろみって利用者さんの食事とかに混ぜて」介護の現場での作業を体験してもらったり。製造会社の担当者「1個どのくらいだと思う？」「お客さんからこれつくってって言われてつくったんだけどどのくらいだと思います？ざっくりでいい」「1,000円？」「3,000円？」「実際はこれね1万5,000円くらいする、これで、それでも売れる。お客さんがこれでもいいから買ってっていうようなものなのでそういうような世界でやってます」クイズ形式で自社の製品を紹介したり、まずは興味を持ってもらうことに力を入れます。生徒「日本酒にのめり込んでるんですか」酒造会社の担当者「もともとお酒飲めなかった」「慣れもあるし、やってるとだんだん好きになっていきている今では日本酒好きですね。のめりこんでるといえばのめりこんでるかもしれないはまっているといえばはまってるかもしれない」多くの生徒が仕事のやりがいを重視しているといいます。生徒「自分が調べたことよりも直接話を聞いた方がわかりやすくてよかったです」生徒「自分は社員との仲の良さが一番大事だと思ってて、それをきょう質問できてしっかりはっきりと教えてくれたので働きたいなって気持ちが大きくなりました」生徒「地元をもっとよりよくしたいので地元に貢献できるような道路とかつくるとかそういう感じの仕事したいです」意欲ある若い世代に地元で働いてほしい。来月1日から求人情報が公開され、選考は9月中旬に始まります。※6月10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします