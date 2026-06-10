初夏の味覚、サクランボのシーズン到来です。



県内有数の産地、湯沢市の三関地区で主力品種の佐藤錦の収穫が始まりました。



今年も甘みが乗ったおいしいサクランボに仕上がっているということです。



真っ赤に色づいた初夏の味覚、サクランボ。



県内有数の産地、湯沢市の三関地区です。



10日から主力品種の佐藤錦の収穫が始まりました。



約60アールでサクランボを栽培している藤山真一郎さんも朝から収穫作業を始めました。





三関地区では今年、花が咲く時期の天候不順でミツバチの活動が鈍り受粉が進まなかったことから、実の数は平年の8割ほどにとどまっているということです。収穫量は減る見込みですが、甘みが乗ったおいしいサクランボに仕上がっているということです。藤山真一郎さん「春先から手をかけて育ててきているので、この状態までもってきて色がついてくると非常にうれしい気持ちになりますね」「着果量は少ないんですけど、その分実が栄養がいきわたって非常に粒が良くていいサクランボができていますので」「手に取って食べていただきたいなと思っております」今年は例年より20トンほど少ない約50トンの収穫を見込んでいる三関地区のサクランボ。今月中旬からは大玉で甘みが特徴の品種 紅秀峰の摘み取りも始まります。収穫は来月上旬まで続き、県内や関東などに出荷されます。※6月10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします