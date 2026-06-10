THE RAMPAGEで一番男らしいのは吉野北人！？鋭い眼差しであのちゃんの“圧”に対抗：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
6月9日（火）の放送は、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから、神谷健太、陣、長谷川慎、藤原樹、吉野北人が登場。誰が一番頼れる男なのかを決める「ストロングマン選手権」を開催！
【動画】THE RAMPAGEで一番男らしいのは吉野北人!?鋭い眼差しであのちゃんの“圧”に対抗
アジア圏でも熱狂的な人気を誇る16人ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE。メンバーの中から「あのちゃんにハマりそうな5人」として神谷、陣、長谷川、藤原、吉野がスタジオに集結した。
行う企画は「頼れる男は誰だ!? ストロングマン選手権」。
競技ごとに、あのちゃんが最も頼れると思ったメンバーを判定する。
最初の競技は「この人強いと思わせろ！ 眼光選手権」。10秒間あのちゃんを見つめ、最も迫力のある眼差しを競う。
「一番男らしい僕から」とトップバッターを志願した吉野は、鋭い視線であのちゃんの"圧"に対抗。
藤原も真剣な表情で挑むが、吉野から「ドライアイ過ぎて目が赤くなってる」とツッコまれる。
「一重界では一番眼光がある」と自信満々の陣は、顔を作った瞬間にあのちゃんが「なんでそんな上目遣いなの!?」と爆笑！
長谷川は獲物を狙う動物のような眼光で威嚇するが、前髪が目にかかってしまい不利に。
神谷は真顔で見つめた後、突然舌を出して変顔を披露した。
あのちゃんは「笑われてもブレずにいたのは頼りがいがありました」陣をトップ評価。
続いては「仲間を鼓舞しろ！ 雄叫び選手権」。
高校の番長になりきり、他校との喧嘩直前に仲間をどれだけ鼓舞できるかを競う。
吉野は「安心しろ！ もう勝ちは決まってる。俺が100人やってやるよ」と男気あふれる言葉を放つ。
長谷川は「あんま声張るの得意じゃなくて…」とかなり短めの一言。これにあのちゃんは「頼りない」とバッサリ（笑）。
藤原も熱い言葉を並べるが、声が小さい上に早々に噛んでしまい撃沈（笑）。
神谷は「本当にそろそろ沖縄に帰らせてくれー！」と絶叫し、ササキ（声：霜降り明星・粗品）は「ネガティブ」と爆笑！
陣は、「おい、やらなやられるぞ。やれ！」と戦国武将のような一言を。
これをあのちゃんは「唯一、指導者の立ち位置をフィーチャーしたのが良かった」と高く評価した。
このほか、腕力を競う「鉄骨曲げ選手権」、ドッキリでバズーカ砲を発射し、最も動揺しない人を決める「肝座り選手権」も。果たして「ストロングマン」の称号を手にしたのは誰なのか？ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
6月9日（火）の放送は、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから、神谷健太、陣、長谷川慎、藤原樹、吉野北人が登場。誰が一番頼れる男なのかを決める「ストロングマン選手権」を開催！
【動画】THE RAMPAGEで一番男らしいのは吉野北人!?鋭い眼差しであのちゃんの“圧”に対抗
アジア圏でも熱狂的な人気を誇る16人ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE。メンバーの中から「あのちゃんにハマりそうな5人」として神谷、陣、長谷川、藤原、吉野がスタジオに集結した。
行う企画は「頼れる男は誰だ!? ストロングマン選手権」。
競技ごとに、あのちゃんが最も頼れると思ったメンバーを判定する。
「一番男らしい僕から」とトップバッターを志願した吉野は、鋭い視線であのちゃんの"圧"に対抗。
藤原も真剣な表情で挑むが、吉野から「ドライアイ過ぎて目が赤くなってる」とツッコまれる。
「一重界では一番眼光がある」と自信満々の陣は、顔を作った瞬間にあのちゃんが「なんでそんな上目遣いなの!?」と爆笑！
長谷川は獲物を狙う動物のような眼光で威嚇するが、前髪が目にかかってしまい不利に。
神谷は真顔で見つめた後、突然舌を出して変顔を披露した。
あのちゃんは「笑われてもブレずにいたのは頼りがいがありました」陣をトップ評価。
続いては「仲間を鼓舞しろ！ 雄叫び選手権」。
高校の番長になりきり、他校との喧嘩直前に仲間をどれだけ鼓舞できるかを競う。
吉野は「安心しろ！ もう勝ちは決まってる。俺が100人やってやるよ」と男気あふれる言葉を放つ。
長谷川は「あんま声張るの得意じゃなくて…」とかなり短めの一言。これにあのちゃんは「頼りない」とバッサリ（笑）。
藤原も熱い言葉を並べるが、声が小さい上に早々に噛んでしまい撃沈（笑）。
神谷は「本当にそろそろ沖縄に帰らせてくれー！」と絶叫し、ササキ（声：霜降り明星・粗品）は「ネガティブ」と爆笑！
陣は、「おい、やらなやられるぞ。やれ！」と戦国武将のような一言を。
これをあのちゃんは「唯一、指導者の立ち位置をフィーチャーしたのが良かった」と高く評価した。
このほか、腕力を競う「鉄骨曲げ選手権」、ドッキリでバズーカ砲を発射し、最も動揺しない人を決める「肝座り選手権」も。果たして「ストロングマン」の称号を手にしたのは誰なのか？ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！