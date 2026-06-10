6月9日午後5時半すぎ、東京都文京区音羽の交差点付近で、乗用車3台が激しく衝突する連鎖事故が発生した。現場の交差点は一時騒然となり、救急車やパトカーが次々と駆けつける事態となった。事故に関係した乗用車のうち2台はテスラ、ポルシェといった高級外車。警視庁はポルシェを運転していた20代の男を現行犯逮捕した。

《画像》「ポケットに手をつっこんで…」現行犯逮捕されたポルシェを運転していた男と騒然となった現場、クレーンに吊るされる高級外車

事故を起こしたポルシェを運転していた20代男を現行犯逮捕

事故が発生したのは9日午後5時半すぎ。文京区音羽の交差点付近で「乗用車3台が絡む衝突事故が起きた」と110番通報があった。

「事故の状況は極めて凄まじいものでした。巣鴨方面から進行してきたとみられる乗用車（ポルシェ）が突如としてコントロールを失い、道路中央に設置されていた金属製フェンスの中央分離帯を乗り越えて対向車線へと飛び出したのです。

車体はそのまま、信号待ちをしていた別の乗用車（テスラ）の側面に激しく衝突。その凄まじい衝撃の反動で、衝突されたテスラが隣の車線を走行していた別の乗用車とも接触し、玉突き衝突を起こしました。

この事故により、巻き込まれた車両に乗っていた小学生の女の子ら計3人が病院へ救急搬送されています。全員が軽傷の見込みとされていますが、一歩間違えれば大惨事になりかねない危険なクラッシュでした」（社会部記者）

警視庁は中央分離帯を乗り越えた乗用車（ポルシェ）を運転していた20代の男を、その場で現行犯逮捕。事故の詳しい原因や当時の運転状況について厳しく捜査を進めている。

事故現場の目の前で飲食店を経営しているオーナーが、緊迫した当時の様子を語る。

「ものすごい音がしましたよ。最初は『ギュンギュンギュン』という、中央分離帯の金属製フェンスを切り裂くような高くて鋭い音がして……。その直後に2台目の車にぶつかった打撃音、さらに3台目がぶつかった音と、合計3回続けて大きな音が響き渡りました。

乗用車（ポルシェ）を運転していた20代の男はベージュのハーフパンツに柄の半袖シャツ。サンダル姿で、腕にはタトゥーが入っていました。ポケットに手をつっこみながら警察に事情を聞かれていました。同乗者は明るい茶髪の若い男性でした」

衝突したポルシェの下から液体がブワーッと勢いよく流れていて…

オーナーのスマートフォンには、事故直後の騒然とした現場を記録した動画データが残されていた。

「事故が起きてしばらく経つと、乗員の一部は自力で車から出られたのですが、衝突された車体（テスラ）は人が出られない状態でした。特におそらく運転席付近にいた若い男性だと思うのですが、隙間に体が完全に挟まってしまっていて、自力での脱出が不可能な状態に陥っていました。警察官と救急隊員の助けで脱出したようです」

さらに周囲の住民を恐怖に陥れたのは、大破したポルシェの車体下部から道路へと拡大していた大量のガソリンと思われる液体だった。

「煙こそ出ていませんでしたが、衝突したポルシェの下から液体が勢いよく流れていて、火が点いて爆発炎上するんじゃないかと本当に心配しました。火事にならなくて本当に良かったです。

現場の目の前にある交番のパトカーが、あんなに近くからでもサイレンを『ウーッ』と激しく鳴らして飛び出してきました。消防隊や警察官の方たちも、漏れ出した液体を急いで拭き取ったり、危険物を除去したりする火災発生に備えた警戒対応に追われていて、すごく慌ただしかったです」

地元の地理や交差点の構造を熟知する近隣住民は、現行犯逮捕された20代の男が運転していた車両の軌跡について、「通常では考えられない無謀な運転だった」と指摘する。

「ポルシェの車が交差点付近で猛スピードで右折をして、曲がりきれずに遠心力で中央分離帯に突っ込んだと、他の目撃者と話しています。もしあの中央分離帯のフェンスがなかったら、そのまま歩道の人混みに突っ込んで大惨事になっていたところでした。この付近は以前にも大きな事故がありましたね」

事故が起きた現場付近では、2024年にも乗用車が歩道に突っ込み、歩行者5人にケガを負わせ、うち2人が頭を強く打つなどして重傷を負う事故が起きていた。

警察は逮捕された男の当時のアルコール検査の結果や、速度超過の度合いについて、押収されたドライブレコーダーや現場の動画データの解析を進め、連鎖クラッシュの全容解明を急いでいる。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班