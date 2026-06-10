61歳・近藤真彦、還暦迎え新たな心境「スイッチ入って…」「最後の悪あがきみたいな？笑」
歌手・俳優の近藤真彦（61）がテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（※関西ローカル）に出演するのに伴い、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）と10日、大阪市内の同局で囲み取材に応じ、番組出演のきっかけについて明かした。
【全身ショット】爽やかな私服姿で仲良くポーズする黒田有＆近藤真彦
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩する。近藤が出演する放送回では、黒田、近藤、橋下徹氏が天神祭直前に盛り上がる「天満橋」周辺と、「京橋」では造幣局の見学やコテコテの大阪を味わうべくディープ京橋も満喫する。
実は今回の出演のきっかけは、昨年12月に放送された、ダウンタウン・浜田雅功が出演するMBSテレビ『ごぶごぶ』だったそう。出演後、大阪の友人から『大阪おっさんぽ』の存在を聞いて、「スケジュールが合えば、出させてもらおう」と思い、今回の出演が実現した。
その思いについて、「60歳になってから、同じ業界の人たちといろいろお話をしたかったり、刺激を受けたかったりして、気持ちがそっちの方向に向くようになったんです」と心境の変化を明かした。そして「若い頃はやっぱり自分のことしか考えてなかったんで」と振り返り「本当にスケジュールがあえば、いろんな番組出させていただけるならどんどん出させてもらおうかなっていう気持ちが、スイッチ入って…。なんなのかな、最後の悪あがきみたいな？笑」と話していた。
また60歳を過ぎて体力的な変化を聞かれると「2時間以上のコンサートを一人で何曲も歌って完走できるコンサートを連続でやったりできるぐらいなんで，体力的には自分では心配してない」と明かした。そして、56歳の黒田や57歳〜59歳の人たちに対して「もう早く60歳になっちゃったら？と言うんです。僕、早く60になって良かったなって思ってて。なっちゃうと気が楽になって、その気が楽になったところも、ますますいろんな人と会いたくなったのかな？っていう気持ちがある」と還暦後のいまの思いを語った。
近藤の出演回は、7月18日、8月1日に放送予定。
【全身ショット】爽やかな私服姿で仲良くポーズする黒田有＆近藤真彦
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩する。近藤が出演する放送回では、黒田、近藤、橋下徹氏が天神祭直前に盛り上がる「天満橋」周辺と、「京橋」では造幣局の見学やコテコテの大阪を味わうべくディープ京橋も満喫する。
その思いについて、「60歳になってから、同じ業界の人たちといろいろお話をしたかったり、刺激を受けたかったりして、気持ちがそっちの方向に向くようになったんです」と心境の変化を明かした。そして「若い頃はやっぱり自分のことしか考えてなかったんで」と振り返り「本当にスケジュールがあえば、いろんな番組出させていただけるならどんどん出させてもらおうかなっていう気持ちが、スイッチ入って…。なんなのかな、最後の悪あがきみたいな？笑」と話していた。
また60歳を過ぎて体力的な変化を聞かれると「2時間以上のコンサートを一人で何曲も歌って完走できるコンサートを連続でやったりできるぐらいなんで，体力的には自分では心配してない」と明かした。そして、56歳の黒田や57歳〜59歳の人たちに対して「もう早く60歳になっちゃったら？と言うんです。僕、早く60になって良かったなって思ってて。なっちゃうと気が楽になって、その気が楽になったところも、ますますいろんな人と会いたくなったのかな？っていう気持ちがある」と還暦後のいまの思いを語った。
近藤の出演回は、7月18日、8月1日に放送予定。