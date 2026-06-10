2020年7月豪雨の被災者からで住宅の再建工事代金をだまし取ったとして罪に問われた人吉市の「匠工務一級建築士事務所」の元代表・山口卓三被告（77）に、懲役3年6か月の判決が言い渡されました。

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再建工事を行う意思がない被災者から…

判決によりますと、山口被告は、再建工事を行う意思がないにもかかわらず、豪雨で被災した人吉市の夫婦など3人から、工事代金などの名目で、合わせて1500万円をだまし取ったものです。

これまでの公判で、山口被告は「全部違います」と起訴内容を否認し、弁護側も無罪を主張していました。

「詐欺の故意は揺るがない」

判決で、熊本地裁の賀嶋敦裁判官は、一部の行為を無罪とした一方で、「詐欺の故意があったことは揺るがない」と指摘しました。

その上で「災害で住居を失った人からだまし取る卑劣な犯行」とし、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。

山口被告をめぐっては、人吉球磨に住んでいた5人が、匠工務と山口被告に損害賠償を求めて2023年に提訴し、6月に熊本地裁人吉支部が請求額のほぼ全額にあたる2800万円あまりの支払いを命じた判決が確定しています。