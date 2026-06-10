フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。出産後の産後ケアホテル滞在を振り返った。

岡副は2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表。24年5月、第1子女児の出産を報告した。

岡副は蒲生について「海外遠征とか、基本は国内の出張が多いので、3カ月いないことも」「今月も末からまるまる1カ月いない予定なんですけれど」と打ち明けた。

出産時も「大変さが分からない。出産した3日後から1カ月ぐらい出張でいない予定だったので」と明かし、「なので里帰り出産もできずだったので、産後ケアホテルにお世話になって」と振り返った。

ホテルは「3つぐらい回ってこちらに。椿山荘の」と高級ホテルの産後ケアサービスを利用したと言い、スタジオからは「椿山荘？」「あるんですか？」と驚きの声が。岡副は苦笑しながら「もう「新婚旅行ぐらいの額だったんですけれど」「10日から2週間ぐらいお世話になって」と費用についてぶっちゃけた。

「でも助産師さんと看護師さんが常にいてくれるので。赤ちゃんってうんちの色一つでも、黄色とか緑とか、当たり前なんですけれど、最初は凄い怖くて。なのでうんちが出るたびにこれ大丈夫ですかって見せに行ったり」と岡副。「おっぱい飲めているかなって、体重とかも毎回測ってくださったのが凄く心強くて」と回顧した。

「沐浴とかも1人ではできなくて。産後ケアの間は、2人で生活は、娘と寝泊まりしつつ、食事とかは用意してもらえるしで。娘と2人きりの生活する練習と言うか」とも明かした。

コロナ禍で新婚旅行も行けていなかったため、夫とも滞在したと言い、新婚旅行代わりと言われると「主人もこれは本当にお世話になって良かったって」としみじみと話した。

「でも産後何がつらいって、赤ちゃんと2人でいることなので」と強調し、現在は御殿場市に住んでいるが「全部教わって。だから御殿場に戻ってからも、凄いスムーズに2人での生活に移ることができて」と声を弾ませた。