秋元康氏プロデュースのアイドルグループWHITE SCORPIONが10日、都内で、冠番組「【ホワイトスコーピオン完全ガイド！】初見さんいらっしゃい！〜3カ月連続推し所ぜんぶ教えます〜」の収録取材会を行った。

結成約3年半を迎えたグループは5月30日、池袋西口公園で3000人動員を目標としたリリースイベントを行い、目標未達ながら2800人を超える過去最大規模の動員を達成した。最年長ALLY（26）は「1年前は目標や壁を越えなきゃって必死な思いで活動していたんですけど、いろんな経験をさせていただいて、WHITE SCORPIONらしさってなんだろうと考えたり、作品作りにこだわったり、プロとしての自覚が芽生えてきました」と確かな手応えを口にした。

グループのらしさをMOMO（20）は「ファンの方との団結力」と表現。「この前は3000人を動員するためにファンの方も応援団を作ってくださって、一緒にティッシュ配りをしたり、封入作業をしたり。頼もしいファンの方々の熱量が私たちのことも強くしてくれる」と信頼を明かした。

また、キャプテンAOI（21）は改めてグループの目標が東京ドーム公演であることを示し、「9月の（KT Zepp YOKOHAMAで行う）ワンマンライブを完売させる」と次なるステップへ意気込んだ。

同番組はスカパー！・ミュージックジャパンTVで、7月から3カ月連続で各月の1日に放送開始される。また、毎月第1日曜日の「スカパー！無料の日」にも放送され、誰もが視聴することができる。