「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、美ウエスト際立つレースキャミ姿に反響「透け感がセクシー」「大人びてて素敵」
【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が6月9日、自身のInstagramを更新。黒で統一されたシックなコーディネートを披露し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」5回参加美女「透け感がセクシー」ウエスト透けたキャミ姿
瀬川は「明日も明後日も明明後日もあめ」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。ウエストの部分が透け感のあるレース素材になっている黒のノースリーブトップスに黒のボトムスを合わせた、落ち着いた雰囲気のコーディネートを披露した。トップスからは引き締まったウエストや美しい素肌がのぞいている。
この投稿に「可愛すぎる」「大人びてて素敵」「ウエスト綺麗」「肌綺麗すぎ」「透け感がセクシー」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女「透け感がセクシー」ウエスト透けたキャミ姿
◆瀬川陽菜乃、美ウエスト際立つレースキャミ姿
瀬川は「明日も明後日も明明後日もあめ」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。ウエストの部分が透け感のあるレース素材になっている黒のノースリーブトップスに黒のボトムスを合わせた、落ち着いた雰囲気のコーディネートを披露した。トップスからは引き締まったウエストや美しい素肌がのぞいている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「大人びてて素敵」「ウエスト綺麗」「肌綺麗すぎ」「透け感がセクシー」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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