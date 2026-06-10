麒麟・川島明＆timelesz菊池風磨、3度目バラエティMCタッグ 前身番組「今すぐ調べてウンチクん」以来 【全力シャカリキ調査団】
【モデルプレス＝2026/06/10】お笑いコンビ・麒麟の川島明とtimeleszの菊池風磨がダブルMCを務める単発バラエティー「全力シャカリキ調査団」が読売テレビ・日本テレビ系5エリアにて6〜7月に放送されることが決定した。
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
ゲストには伊集院光、野々村友紀子、吉川愛を迎え、さらにウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」の声としてロバートの秋山竜次が登場。放送は、関西エリア（読売テレビ）、福岡エリア（福岡放送）、北海道エリア（札幌テレビ）、東海エリア（中京テレビ）、関東エリア（日本テレビ）の5エリアとなる。
この番組では、SNSにも辞書にもどこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題にして、ウンチクん率いるシャカリキ調査団が答えを求めて全力で調査。ここでしか知ることが出来ないとっておきのウンチクをたっぷり紹介する、ウンチクバラエティーショーだ。MCを務める川島と菊池は前身番組「別に知らんでええねんけど…」（2024年6月27日OA）、「今すぐ調べてウンチクん」（2025年9月2日OA）に続いて3度目のタッグとなる。
収録を終えたMCからのコメントも到着した。川島が「上沼恵美子さんが愛する手土産、カレーの隠し味といった情報などめっちゃ嬉しい情報はあった！ただ、シャカリキに落ち込むネタもあった…」と語ると、菊池は「今まで当たり前だと思っていた昔話の情報にもメスが入ります！？」と語り、取り上げるネタのふり幅の広さを熱量高くコメントした。「カレーの隠し味、結局どれが一番美味しい？」、「中国人が選ぶ一番美味しい冷凍炒飯って何？」、「ドラァグクイーンの使用率No.1のメイク落としって何？」など明日からの生活にすぐ活かせるネタから「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰？」などクスリと笑えるおバカなネタまで、次々飛び出す新しいウンチクが見どころだ。
本番組は、大阪エリア＆福岡エリアは6月28日15時〜、東海エリア＆北海道エリアは7月11日13時半〜、関東エリアは7月12日15時〜と各エリアで順次放送する。（modelpress編集部）
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◆川島明＆菊池風磨、前身番組に続き3度目MCタッグ
ゲストには伊集院光、野々村友紀子、吉川愛を迎え、さらにウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」の声としてロバートの秋山竜次が登場。放送は、関西エリア（読売テレビ）、福岡エリア（福岡放送）、北海道エリア（札幌テレビ）、東海エリア（中京テレビ）、関東エリア（日本テレビ）の5エリアとなる。
収録を終えたMCからのコメントも到着した。川島が「上沼恵美子さんが愛する手土産、カレーの隠し味といった情報などめっちゃ嬉しい情報はあった！ただ、シャカリキに落ち込むネタもあった…」と語ると、菊池は「今まで当たり前だと思っていた昔話の情報にもメスが入ります！？」と語り、取り上げるネタのふり幅の広さを熱量高くコメントした。「カレーの隠し味、結局どれが一番美味しい？」、「中国人が選ぶ一番美味しい冷凍炒飯って何？」、「ドラァグクイーンの使用率No.1のメイク落としって何？」など明日からの生活にすぐ活かせるネタから「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰？」などクスリと笑えるおバカなネタまで、次々飛び出す新しいウンチクが見どころだ。
本番組は、大阪エリア＆福岡エリアは6月28日15時〜、東海エリア＆北海道エリアは7月11日13時半〜、関東エリアは7月12日15時〜と各エリアで順次放送する。（modelpress編集部）
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