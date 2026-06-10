米沢市立病院で金庫に保管していた現金15万5000円が無くなっていたことが分かりました。市は盗難被害の可能性があるとして警察に被害届を提出し10日までに受理されました。



市によりますと、米沢市立病院では自動精算機の中の釣銭が不足した場合に備え、1階の市立病院医事課内にある金庫に現金80万円を入れ鍵をかけて保管していました。

ことし3月16日朝、金庫内の現金を確認したところ、1万円札13枚、500円硬貨50枚の合わせて15万5000円が不足していることが分かりました。

市は担当職員と委託業者のスタッフ数十人に聞き取りを行ったものの、現金の行方は分からず、盗難被害の可能性があるとして、5月12日に近藤洋介市長に報告した後、5月14日に米沢警察署へ被害届を提出し受理されました。



米沢市立病院事務局 神保朋之事務局長「対応が遅いと受けとめている。何とか内部調査でできるのではとその判断がやはり正しくはなかった今後速やかに様々な規律を整えているところ」



市では今後、警察の捜査に全面的に協力するとしています。また、現金残高の確認・記録の徹底といった再発防止策に取り組んでいくとしています。