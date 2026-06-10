(C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会

Prime Videoは、TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」を、7月9日より毎週木曜日0時15分にプライム会員向けに世界独占配信する。テレビ朝日系列での毎週水曜日23時45分からのテレビ放送開始直後からの配信となる。合わせて新スポット映像が公開された。

同名小説を原作としたアニメの第2期。片田舎の剣術師範でありながら、かつての教え子たちの活躍によって国をも揺るがす舞台へと押し上げられていく“おっさん”ことベリル・ガーデナントの活躍が、さらなる壮大なスケールで描かれる。

『片田舎のおっさん、剣聖になるII』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ

監督の鹿住朗生ををはじめ、アニメーション制作のパッショーネ・ハヤブサフィルムなど、前作をヒットに導いた強力なメインスタッフ陣が再び集結。ベリルの細やかな心理描写と、手に汗握るダイナミックなアクションをドラマチックに紡ぎ出す。

キャスト陣には、主人公ベリル・ガーデナント役の平田広明、東山奈央(アリューシア・シトラス役)、上田瞳(スレナ・リサンデラ役)ら実力派声優陣が続投する。

ベリル・ガーデナント役 平田広明 コメント

「おっさん剣聖II」ベリルII役・平田広明IIです。

先日、セリフ＆ボヤキ収録を終えましたので語る意気込みがありませんが……。

ひとつ言えるのは…おっさん、第一期より確実に成長しています!

人間関係や剣術に対する思いが深く複雑になり、心理描写も繊細で難しくなっていました。

成長したベリルII、見逃せませんぞ!

剣術シーンの収録も進化したスピードについていけんっ!

きっとアニメーターさん達IIの成長も半端ないと思います。

そして平田広明II、全く成長しておりませんっ!!!