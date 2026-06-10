■これまでのあらすじ

義父は出会ったときからずっと失礼だった。「素敵なお嬢さん」と喜んでくれる義母の隣で「売れ残る前に隼人と一緒になれてよかったな」と笑っていた。さらに妻が妊娠すると、栄養のあるものを食べろとフライドチキンを持参。義母は食べていたと強引に押し付けて…。



夫は優しい人ですが、事なかれ主義でもあります。その証拠に義父が苦手だとどんなに伝えてもちっとも間に立ってくれず…。

「迷惑なら距離を置いてくれて構わない」と言いますが、それができないから困っているのに…。そんななか、義母から電話がありました。え…私が義父に手伝いを頼んでる？ありえない！私が否定すると…それ以降、義父のアポなし訪問はなくなりました。義母がうまく言ってくれたのでしょうか…。その後の日々は穏やかで、私は無事に出産を終えました。しかし、産後現れた義父はまたとんでもないことを言い出すのです…。「女としての賞味期限」…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)