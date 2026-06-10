歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。11日（日本時間12日）開幕するサッカーW杯北中米大会に見どころについて語った。

芸能界屈指のサッカー好きとして知られる小柳。中でもアルゼンチン代表FWリオネル・メッシの大ファンとして知られている。

水曜パートナーの水谷加奈アナウンサーからW杯について話を振られた小柳は「もうね！もうワクワクが止まりません。明後日の深夜からですからね」と声を弾ませた。

文化放送でも日本代表戦については全試合生中継を行うが、「凄いですね。104試合中継ですか？」と前のめり。水谷アナが「日本戦だけを」と訂正すると、小柳は「あ、そうですよね」と苦笑した。

そんな中、大竹まことから「一言見どころをお願いします」と振られた小柳は「ワールドカップですか？見どころ、今年はたくさんありますよ。やっぱりメッシ、クリスティアーノ・ロナウド、モドリッチ、いわゆる大スターたちがラストになるかもしれないと。もう私、今から涙が出そうで」とコメント。

大竹が「日本だけ応援するわけじゃないんだ」と驚くと、小柳は「すみません、メッシを」と苦笑いだった。