【映画コラム・CINEMA INFINITY】免許返納！？（6月19日公開）

かつてのアクションスター南条弘（舘ひろし）も70歳になり、芸術映画で映画各賞を総なめにする演技派俳優になっていた。しかし本人は、もう一度ハーレーダビッドソンに跨りショットガンをぶっ放す、そんなかつて自分が演じたアクション映画に出たくて仕方なかった。

しかし、時代の流れには抗えなく、ハーレーどころか、免許返納の政府広報CМに出演することになる。そんな時、旧友の俳優・尾崎誠（宇崎竜童）がバイクで事故を起こし、瀕死の重傷を負う。尾崎には死ぬ前に会っておきたい人物がいた。その願いを果たすため南条は旅に出る…。この辺りからロードムービーの趣があります。

この作品、32年前の「免許がない！」のスピンオフです。ただ、免許というのは、実はそんなにメーンのコンテンツではなく、ひとつのアクセルで、それを踏込んでみたら、さまざまな出来事が起こり、多種多様な人々が動き回ります。その登場人物の一人一人が、まさに適所適材の配役で楽しませてくれます。

見終わって一番印象に残るのが、映画へのオマージュにあふれているいこと。東映のかつてのヒット作やアメリカのニューシネマなどを思い出させてくれます。 監督は「チア☆ダン〜」「身代わり忠臣蔵」などの河合勇人氏。劇中に「映画だから」というセリフが出てきます。まさにその通り。「なんで、こんな都合よく、ここでこの人物が出てくるんだ？」「なぜ、こんなに上手く話が進むんだ？」などと映画だからタイミングが良すぎる設定、展開に異を唱える方もいるでしょうが、それだから映画、それだから心地良く楽しめるのです。

これぞエンターテーメントの日本映画、これぞ東映作品です。観た後に人生観が変わることなんてありません。ただただ約2時間、この日本映画の世界に身をゆだね、楽しんでください。 T・ジョイ梅田などで6月19日公開（樋口 徹）