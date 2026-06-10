ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私だったら保育園には預けないな」高校の同級生からの余計なお世話… 「私だったら保育園には預けないな」高校の同級生からの余計なお世話が止まらない！ どう切り抜けるのが正解!? 「私だったら保育園には預けないな」高校の同級生からの余計なお世話が止まらない！ どう切り抜けるのが正解!? 2026年6月10日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 子ども産んだだけで、なぜこんなに態度変わるんでしょうか。高校時代の仲よかった頃とは別人のように、先輩ママ気分で次々飛ばされる指摘の数々…。このままでは、この友情は終わるかもしれません…。>>【まんが】先輩マウントを取ってくるママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】先輩マウントを取ってくるママ友 夫「育休とって妻を全力サポートする！」からの「育休も無理だし明日も飲み会だから」に態度が豹変!? 夫の本性は… 妻「育休中の生活費は折半なの!?」夫「だって俺の負担が増えるじゃん…」妊娠は妻の都合？ 令和を履き違えた夫の衝撃発言に絶句！