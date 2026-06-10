子ども産んだだけで、なぜこんなに態度変わるんでしょうか。

高校時代の仲よかった頃とは別人のように、先輩ママ気分で次々飛ばされる指摘の数々…。

このままでは、この友情は終わるかもしれません…。

>>【まんが】先輩マウントを取ってくるママ友

(ウーマンエキサイト編集部)