少女時代のスヨン（３６）と俳優のチョン・ギョンホ（４２）が１４年間の交際の末、破局したことを双方が正式に認めたと報じられる中、ネット上ではチョン・ギョンホへの非難コメントが相次いでいると１０日、現地メディアのスポーツソウルなどが報じた。

記事によると、ファンは韓国芸能界を代表する「長寿カップル」の破局にショックを受けているといい、矛先をチョン・ギョンホに向けているという。

理由として、スヨンは少女時代として人気絶頂の中で交際を発表した際、ある番組で「チョン・ギョンホが初恋相手」だと明かし、付き合っていることを公にしていたことなどを理由に挙げていた。

２人の破局報道後、ネット上では「１４年も付き合ったら結婚すると思ってた」「スヨンからすれば、人生の大部分をともに過ごしてきた人なのに」「結婚の言葉を待ってたのでは」「そもそも結婚の意思がなかったんだね」などの反応を見せているという。一方で「恋愛は２人だけの問題」「長く付き合っても別れることはある」「片方だけに責任を押し付けすぎ」「結婚するかどうかは２人が決める選択だ」などのコメントも散見されたとした。