【オリジン】6月14日まで「チーズチキンカツ」と「ハンバーグ弁当」が54円引き！おにぎりもお得価格に。
お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年6月8日から14日まで、通常183円の「チーズチキンカツ」を"129円"で販売しています。
また、ハンバーグ弁当とおにぎりのセールも実施中です。
直火焼ハンバーグ弁当が500円以下！
「チーズチキンカツ」は、チーズの入ったサクサク食感のチキンかつです。ごはんやお弁当のおかずに重宝します。
また、ジューシーな直火焼ハンバーグに、コク深いデミグラスソースが絡むハンバーグ弁当3種も、6月8日から14日までセール価格で販売されています。
いずれも本体価格から50円（税込54円）引きになっています。
●直火焼ハンバーグ弁当
セール価格484円
●直火焼ハンバーグカニくりぃむコロ弁当
セール価格691円
●直火焼ハンバーグエビフライ弁当
セール価格691円
なお、上記3種類のお弁当は、朝6時（またはオープン）から9時までは取り扱いがありません。
6月は2種のおにぎりがお得！
6月1日10時から30日までの期間中、「おにぎり 梅」「おにぎり 具だくさんひじきごはん」の2種がセール価格で販売されています。
●おにぎり 梅（171円→150円）
●おにぎり 具だくさんひじきごはん（193円→171円）
オリジンに行く人は、セール商品をお見逃しなく。
なお、イオン、ダイエー、カスミ、マックスバリュの店舗は対象外です。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）