横手市の田んぼで小学生が代かきを兼ねたドッジボールを行いました。



子どもたちは全身泥だらけになりながら田んぼ中を駆け回りました。



「あーーー、きゃーー、あーーー、うえーーー」



横手市の旭小学校では毎年、5年生の児童がコメづくりを学ぶ授業の一環で、学校近くにある田んぼで代かきを兼ねたドッジボールを行っています。





「いくよー、スタート。きゃーあーー、いけー。投げキャッチ！いけー！投げ落とす！ぎゃーー」子どもたちが田んぼを縦横無尽に走り回ることで土と水が かくはんされてやわらかくなり、田植え前に欠かせない代かきの作業にもつながります。ドッジボールで土がとろとろになった田んぼに放されたのはウナギです。「ウナギ、ウナギどこだよー。どこだ！出てこい！」子どもたちはぬかるむ田んぼで思いっきり体を動かしながら全身で泥の感触を楽しんでいました。児童「いるいるいる！あーー、あーー、オレのだーー。オレ捕まえた。気持ち悪い。入れる♪」児童「こんなに泥が水っぽくなるって思わなくて、こんなに汚れるとも思わなかったので、すごく楽しかったです」児童「最初はめっちゃぬめぬめしてたけど、最後は泥に浸かりたいくらい楽しくて最高に楽しかったです」児童「おいしい米になってほしいですね」12日には自分たちでもち米の苗を植え、成長を観察しながらコメづくりを学ぶ予定の子どもたち。秋に稲を収穫し餅をついてみんなで味わったり、学習発表会で販売したりすることにしています。※6月10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします