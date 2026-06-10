ニュースエブリィでは、恒例企画になりつつあります、プロレスです。



先月、仙北市の角館地区で、約30年ぶりにプロレスの興行が行われました。



地元出身でキャリア27年、人知れず経験を積んできたベテランレスラーが、ふるさとに、再びプロレスの灯をともしました。



おととしは、1年で1回だけ。



しかし去年は、1年で5回も放送。



去年から定期的にプロレスの話題をニュース番組にねじ込んできた、秋田放送。





様々なレスラーと、真摯に向き合ってきました。還暦目前で再びリングに立つことを決断した、いぶし銀のレスラー。37歳でありながら、海外での武者修行に挑んだ、愛すべきレスラー。ベテラン勢だけでなく、18歳の現役高校生レスラーにも、注目してきました。そんなレスラーたちの活躍に観客の一人として拍手を送っていたこの男性。先月、ふるさとで、拍手が鳴りやまない大会を成功させました。仙北市角館町にある、「交流センター」で先月24日、千葉県のプロレス団体 JTOの大会が開かれました。施設として初めてのプロレス興行を締めくくる、メインイベントに登場した1人が、秋田市出身の18歳、身体能力の高さが持ち味の…リングアナ「ジュエル…バード！！！」半年ぶりとなる地元での大会に、ファンが大きな期待を寄せた試合は…リングアナ「大変危険ですおさがりくださ～い！」メインイベントは、場外乱闘からスタート。これだけ会場が荒れると、今後も施設側がプロレスの興行を許してくれるかどうか、やや不安ですが。この迫力が…醍醐味なんですよねぇ。場外乱闘だけでなく、美しい技が繰り出されるのもまた、プロレスの面白さ。リング上には、ジュエル・バード選手がただ一人。リング下には先輩レスラーたち。ここで決めるのは！ロープを軽々と飛び越えて相手レスラーに全体重を浴びせる、ジュエル選手の得意技。去年のデビュー以来、多くの試合で披露しそのたびに会場を大いに沸かせてきた技の一つです。終始、盛り上がりっぱなしの大会を実現させたのは、地元出身・47歳の男性です。MAX藤原さん「角館29年ぶりのプロレスということで、デビューしてから27年目でようやく凱旋…へへへ…見せることができたと。よかったです」団体職員の藤原務さん。大会開催の立役者ですが、今回は出場選手の1人「MAX藤原」として、地元のリングに上がっていました。藤原さんがプロレスを始めたのは1999年。ビジネスとして興行を行う団体への所属ではなく、プロレスを愛してやまない人たち同士で力や技を競い合う“学生プロレス”への参加が、レスラーとしての原点です。MAX藤原さん「私の死んだじっちゃ（祖父）が非常にプロレス好きで。見てて単純に面白かったんですねぇ」少年時代は、剣道に打ち込んでいましたが、密かにプロレスに目覚めていた藤原さん。現在は、仕事の傍らプロレスに励む「社会人プロレス」の団体に定期的に参加しているほか、地道なトレーニングも怠らないようにしています。MAX藤原さん「ヒザ調子悪いんであまり曲げないっす」以前、試合中にヒザの骨を折り、今も違和感があるといいますが、キャリア27年にして初の地元大会で、弱々しい姿を見せるわけにはいきません。MAX藤原さん「勝てれば一番いいんですけど、お客さんが“おもしぇがった”と言ってくれるような試合を」Q:これだけはくらわしてやろうという技とか考えてますか？MAX藤原さん「技となれば…私の必殺技、MAXボンバーと魔神風車固め。それを皆さんにお見せできればなと」藤原さんが出場したのは、この日2試合目のタッグマッチです。去年12月、団体の代表に直接開催を提案して決まった大会には、約200人が訪れました。リングアナ「MAX～～フジ～～ワラ～～」客席のあちこちに、マックス藤原応援団の姿！秋田市在住の59歳、ザンジバル藤田選手をパートナーにした藤原さんが挑む相手の1人は、地元開催を実現してくれた、団体の代表 TAKAみちのく選手です。1秒も技をかけていませんが、もはや藤原さんが動くだけで会場は大盛り上がり！ある団体関係者は大会後、「秋田の盛り上がりやべぇって、選手みんな言ってたんすよ」と証言しています。レスラー人生初めての…地元でプロレス！「ココナッツクラッシャー！」さらに…大会前の宣言通り。「魔神風車（固め）だぁ！」必殺！魔神風車固め！27年のキャリアで培った大技で、観客を魅了しました。団体の代表には、もう一つの必殺技 MAXボンバーを食らわせた藤原さん。地元開催の恩を、「技」で返しました。あらん限りの力を振り絞り、魅せ場をつくりまくった47歳。ひとまわり年上 59歳のパートナーが力尽き、試合には敗れましたが、約14分間の激闘を終えた2人に、観客は惜しみない拍手を送っていました。角館から「とっても興奮しました」「こういう楽しいことあれば秋田も残ってくれる人とか。こういう団体さん来てくれれば、楽しいことあるよって、残ってもらえるのかなと思いますね」大仙から「いつまでも元気にね、現役バリバリで頑張ってほしいです！はい！応援してます！また来てほしいです！待ってまーす！」大会を大成功させた47歳。敗れたものの、満足げな表情の59歳。人生経験だけなら十分に“ヘビー級王者”の2人ですが、“やはり相手は強かった”と振り返ります。ザンジバル藤田選手「プロのリングで戦えたんで、夢の続きが見れました。課題も残りました…ということは、次もあるってことです…へへへ」MAX藤原さん「角館29年ぶりのプロレスってことで、あまり盛り上がらなかったらどうしようと思ったんですけど、かなり盛り上がってくれて」ザンジバル藤田選手「そうですね、超満員でよかったですね」MAX藤原さん「人も入ってよかったです」団体は、今年の10月に再び、秋田で大会を開催する予定です。まだまだプロレスを続けようと心に誓う2人は、またしてもリングに上がり、汗臭く泥臭く、プロレスの魅力を伝えてくれるはずです。ザンジバル藤田選手「次はもう還暦になってると思うんですね。還暦初試合で、皆さんを沸かせるようなことができたらなと思ってますんで…今日はホントすいませんでした」MAX藤原さん「いえいえもう…私13年はやれってことすか？47なんすけど…やめられない」ザンジバル藤田選手「私はもうそのときいないかもしれないですけど…」MAX藤原さん「いやいやいや」頑張るベテランたちの姿が、どこかで誰かを元気にしているかもしれません。そう考えたら、またもうひとふんばりするしかありませんなっ！♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢今回の大会には、ベテラン勢だけでなく、中学を卒業したばかりの15歳で、にかほ市出身の新人レスラーが初めて観客の前でリングに上がっていました。その試合の様子は、11日に詳しくお伝えします。また11日もプロレスです。※6月10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします