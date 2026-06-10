連日人の生活圏での目撃が相次いでいるクマについてです。



クマの被害に遭った重傷患者を多く見てきた救急医は市街地でパニックを起こしたクマによるけがは重傷化しやすいと指摘しています。



中永医師

「上顎折れてここまで（傷が）いっているでしょ、頭まで顔全。部これが『命に別条がない』っていう状況なんですよ」



クマによるけが、いわゆる「クマ外傷」の症例が全国トップの秋田県。



これまで多くの救急患者を診てきた中永士師明医師はニュースで伝えられる「命に別状はない」という言葉に強烈な違和感を感じています。





中永医師「報道で『クマに襲われた』『命に別状がない』となると意外と皆さん軽傷と思ってしまれているところがあるんですね」「クマの場合は圧倒的に顔・頭部の外傷が多いという特徴があります」「鋭い爪・牙がありますから外出血といって外側に出血すごくしてしまうんですね」「それでさらにクマの力で骨も折れてしまう」中永医師が示したのは、去年仙北市でクマに襲われた男性のCT画像と搬送直後の写真。男性の顔は皮膚のみならず、あごの骨が砕けるほど大きなけがをしました。目や鼻といった顔、そして頭へダメージが集中しその後の人生に大きな影響を与えてしまうクマ外傷。救急医として携わる中事故の発生場所が近年、山から人の生活圏に変化したことでけがの程度が重くなってきたと感じています。中永医師「（クマが）飛びかかってきて、走ってきて、勢いついた上で飛びかかって顔に力が入るんで、その分走ってくる力も加わってるから余計力が強くなってるんだろうなという感じがしますよね」記者「要は山の中の突発的な偶発的なものではなくて、街中にいるパニック状態になってる可能性のあるクマによるケガだから程度が違う？」中永医師「そんな感じはしますよね」「クマから命を守るために」中永医師はクマに襲われそうになった場合、致命傷とならないよう防御姿勢をとること。そしてけが人がいる現場に居合わせた場合はとにかく止血と気道確保をしてほしいと話します。中永医師（防御姿勢について）「両手を後ろで組む。ここを組むことによって、ここの頸動脈と血管守れるんですね」「顔を守れて、しかもグッと小さくなってうつ伏せになるとお腹も守れるんですね。」（居合わせたら）「鋭い爪で切られてしまいますから、外出血って言って外に血が流れてしまう。上向きにこう寝てると、口に入っていきます。口に入ったところで気管の方に入ってしまうと、それで窒息する可能性がありますので、そういう場合は体を横に向けていただくと。横向けて口の中に血液だけじゃないです、唾液とか痰も詰まったりすることがありますから、そういったものが詰まらないように通り道を開ける」「気道の確保と圧迫止血ということをしていただいて病院にとにかく運んでもらうということが大事だと思います」※6月10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします