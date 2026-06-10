ワーナーミュージック・ジャパンの代表取締役社長兼CEOである岡田武士氏が、さまざまな分野で活躍する新時代のリーダーと対談を行うシリーズ企画第3回となる今回、講談社 ViVi事業部 部長／NET ViVi 編集長 平本哲也氏を迎えた。ファッションと音楽の世界で激変する“ヒットの定義”から、大人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」の誕生秘話、そして「レーベル×雑誌」が仕掛ける未来のコラボレーションまで、時代を動かすカルチャーの源流にある、「熱量」と「共感生成」の本質に迫る。（編集部）

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■音楽とファッションに共通する“行動や感情が伴うヒット”

--まず平本さんにお聞きしたいのですが、ファッション誌業界におけるヒットの定義はどのように変化していますか？

平本哲也（以下、平本）：ファッションのトレンドは細分化されていて、ひと昔前のように「今年はジャケットが流行った」「ロング丈のコートが流行った」みたいなことがなくなっているんです。“界隈”ごとにトレンドがあるという状況なのですが、メジャー誌を標榜しているViViにとっては難しさも感じていますね。一つ言えるのは、ヒットには行動や感情が伴っているということ。そのアイテムが売れたというだけではなく、それを着てどこに行くか、どんな経験をするかがポイントなんだと思います。数年前にDIESELのロゴTシャツが流行りましたよね。あれも単にアイテムとして人気だっただけではなく、「これを着てライブに行きたい」とか、「推しと同じものを身につけたい」とか、行動や感情まで含めて広がっていた。だからこそヒットになったんだと思います。

岡田武士（以下、岡田）：音楽業界も同じですね。ジャンルが細分化されて、「国民的ヒット曲」と呼ばれるようなものが生まれづらくなっている一方、ライブやイベントには人が集まっているし、なかには東京ドームを何度も埋めるアーティストもいます。それはやっぱり“熱量”なんだと思います。ただ漠然と音楽を聴いてもらうだけでなく、熱量を生み出すことにつなげられないとヒットは生まれないのかなと。

平本：そうですよね。もちろん流行やトレンドもあるのですが、編集部としては、マーケティングやコンサルタントとは違う感覚に価値判断をおいているところもあって。感覚的なことですが、「これはなんか好き」「こっちはやめておこう」というViViのテンションみたいなものがあるんですよ。非言語コミュニケーションによるところも大きいのですが、一つの基準として「自分の人生を生きようよ」というテーマがあるんです。なのでパーソナルカラー診断の特集などは全然やらないんですよ。確かに流行っているし便利なんですけど、「自分が好きなら、どっちでもよくない？」って（笑）。

岡田：なるほど。面白いですね。

--その価値観を編集部の皆さんがシェアすることで、“ViViらしさ”につながると。

岡田：”らしさ”の根幹にある感覚や価値観をどうやって共有しているかにも興味があります。編集部に配属されると、少しずつViViのフィロソフィーに順応していくのでしょうか？

平本：それもありますね。ただ、編集者全員が同じ価値観やキャラクターになる必要はないと思っています。いろいろなタイプの編集者がいていい。その上で、写真のセレクトや企画づくりなど日々の仕事を通じて、「ViViらしさ」の感覚を共有していくという感じです。うまく言語化できるものではないのですが、そうした経験の積み重ねで自然と身についていく部分はあると思います。

岡田：説明できないから良いんだと思います。言語化できると結局、他と似てきてしまうので。音楽業界もそうで、「この曲、なんでいいと思うの？」って言葉にしづらいと思うんですよ。ファッション誌の写真もたぶん、パッと見たときに直感的に「かわいい」と感じるわけじゃないですか。「この色味が」とか「表情が」みたいなことも言えるでしょうけど、感覚のほうが大事というか。

平本：そうですね。数字や分析は僕も大好きなのですが、企画のスタート地点でそれを大事にしすぎてしまうと、どうしても予定調和になってしまうし、楽しいものが生まれづらいんですよね。

岡田：すごく共感します。アーティストが作るものもそうです。楽曲を制作するときにマーケティングを取り入れすぎると、面白いものはなかなかできないんですよね。ViViの企画なども、編集部のスタッフの方の自主性を尊重しているんですか？

平本：そうですね。最近はビジネスブームと言いますか、出版業界にも効率化の流れがあありますが、合理的に立ち上げた企画は、なかなか踏ん張りが効かないことが多いように感じています。どんな企画もそうですけど、進めていく上でめんどくさいことがたくさん起きるじゃないですか。それでも投げ出さないでいられるのは、その人自身の良い意味でのエゴとか、妙な思い入れがあるからなのかなと。

岡田：クリエイティブの根幹に関わるお話ですね。

■読者がメディアに求める距離感の変化 「ViVi国宝級イケメンランキング」誕生秘話も

--大ヒット企画「ViVi国宝級イケメンランキング（以下「国宝級」）」はどんな経緯で生まれたのでしょうか？

岡田：ぜひ聞きたいです。「イケメンランキング」は昔からありましたけど、「国宝級」ができてからはそれが基準になっている印象もあって。すごいですよね。

平本：ありがとうございます。もともと講談社では『FRIDAY』や『週刊現代』で人物取材をしていたので、『ViVi』に異動した当初はファッション企画に悩みながらも、人モノの企画なら自分も勝負できるかもしれないと考えていました。そんな中で面白いなと思ったのが、日本のイケメン像の多様さです。当時はまだ「多様性」という言葉は一般的ではなかったんですが、日本のイケメンにはかわいい系もいれば、塩顔もいるし、ワイルドなタイプもいる。本当にさまざまなタイプの人が“イケメン”として受け入れられているんですよね。国によっては比較的わかりやすい理想像がありますが、日本はそうではなくて、イケメンに関してはすごく寛容だなと。ひとつの価値観に縛られず、いろいろな魅力を認める文化がある。それって、誇れることだよね？ ということで、「国宝級」という言葉を付けたんです。

岡田：確かに。

平本：「これがイケメンです」と定められているわけではなく、みんなが「私にとってのイケメンはこの人」と自由に決めている面白さもあって。「国宝級イケメンランキング」は、そんな土壌とすごく相性が良かったから、ここまで企画として発展したのかなと思います。

--ViViはZ世代からの強い支持を得ていますが、どんなアプローチを意識しているんでしょうか？

平本：最近意識しているのは“共感生成”ですね。まずはしっかりコミュニケーションを取って信頼してもらわないと何も始まらないし、「ウチら、同じテンションだよね」「一緒のチームだよね」と感じてもらえるコンテンツや施策、メッセージの届け方を大切にしています。

岡田：やはり共感なんですね。

平本：はい。昔は、ViViにも手の届かない憧れが求められていた時代があったと思います。でも今は、読者がメディアに求める距離感そのものが変わってきているんですよね。その空気感をきちんと捉えないと、ズレたメッセージになってしまう。冒頭で話したようにViViはメジャーブランドです。だからこそ、一部の人だけに刺さる価値観を発信するのではなく、多くの人が「わかる！」と感じて参加できる共感を大切にしたいと思っています。とはいえ、決して迎合するのでもなく、一緒に時代の空気を感じながら進んでいく存在でありたいです。

岡田：ファンとの距離感も変わってきていますからね。SNSで直接やりとりできるし、共感性も生まれやすい。

--ファッション誌におけるスター、つまり雑誌を象徴するモデルの存在についてはどうですか？

平本：そこはかなり変化してきてますね。以前は、モデルがViVi以外のマスメディアに出て、認知を取っていく流れがありました。

岡田：ViViのモデルとして有名になると、テレビタレントになっていくイメージもありました。

平本：今はメディア環境そのものが大きく変わりましたよね。テレビだけでなくSNSなど、それぞれのプラットフォームで強い支持を集める時代になった。人気や影響力のあり方がより多彩になっているんです。ViViモデルとしてYouTubeやインスタで多くのファンを抱えるせいらさんや、東京ドームをファンで埋める櫻坂46の山粼天さん、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんなどが活躍していますが、新しい時代を象徴する存在を見つけていくことが大事だと思っています。

岡田：それも“細分化“と関係しているかもしれないですね。テレビに出て、たくさんの人に知られていることだけがスターの条件ではないというか。そもそも一般的な認知度の高さと人気は比例しないですから。実際に、有名なタレントさんや俳優の方がCDを出しても売れるとは限らないですし。アイドルの場合は幅広く認知されたほうがヒットの可能性が増すので、メディア露出を増やすのも有効だと思います。

--一方で、世の中的には知られていなくてもアリーナクラスの会場を埋めるアーティストもいますよね。

平本：「国宝級イケメンランキング」でも、まだ全国的に認知されているわけではない人がすごい票を取ることがあります。SixTONESとしてデビューする前の松村北斗さんもその一人でした。今のように映画に出て大活躍される前から、ファンの方々の熱量が半端なかったんです。

■自ら発信できる時代にレーベル、雑誌と手を組むメリットとは

--今はSNSやYouTubeなどで自ら発信することも可能。この時代において、モデルやアーティストがレーベル、雑誌と手を組むメリットはどのような点にあると思いますか？

平本：それも出版社側としては、シビアに考えなくてはいけないテーマですよね。確かに一人でできることはたくさんありますが、限界もあると思うんです。本当に広く届けるためには戦略が必要だし、それを一人でやるのはなかなか難しい。ファッション誌には、フォトグラファー、スタイリスト、ヘアメイクなどたくさんのスタッフが関わっていて、写真1枚を撮るにしても、プロたちがすごいエネルギーを注ぎ込んでいる。モデルの方にとっても、自分一人ではたどり着けなかった表現や魅力を引き出してもらえる場だと思うんです。プロモーションにおいても様々な施策ができるので、そこは我々と組むメリットじゃないかなと。

岡田：その点も音楽業界と共通していますね。楽曲をYouTubeでアップすれば「今日からアーティストです」と名乗れる。ただ、より多くの人に音楽を届け、もっと大きい規模感で活動したいのであれば、チームで動いたほうが大きなうねりを作れると思います。

当社も、A&R、マーケティング、データ分析、法務など各分野のプロフェッショナルがチームを編成し、作品が発見され、アーティストのクリエイティブな才能や芸術性が支持を広げ、際立った存在になれるようにサポートしています。短期的な成功だけでなく、アーティストのパートナーとして、長期的かつ持続性のあるキャリアを形成することも重視しています。

平本：「別に大きくならなくていい」という人もいらっしゃいますよね？

岡田：そうですね。そこは個々のアーティストによるというか、仕事しながら音楽を続けて「今の活動ペースを守りたい」という方もいれば、世界中の人に届けたいという方もいます。ただ、良い音楽はたくさんの人に聴かれたほうがいいと思うんですよ。

平本：確かにそうですね。編集者の仕事って、才能のある人たちの魅力を見つけて、「最高じゃない？」って社会に広げることだと思うんです。「メジャーな展開はダサい」という風潮もあるかもしれないですが、岡田さんがおっしゃるとおり、いいものは広めたほうがいいですから。

岡田：あとはカスタマイズですね。アーティストが目指す夢や目標はそれぞれ違っているし、全員が全員、世界で活躍したいと思っているわけではありません。K-POPが大好きだから韓国で活動したいという人もいれば、とにかくフジロックに出たい人もいます。それぞれが描くビジョンに応じて「であれば、こういうサポートができます」とカスタマイズして提供できるようにしておくのが大事なのかなと。

■バーチャルアーティストやキャラクターIP育成…“レーベル×雑誌”コラボの可能性

--ファッション業界でも、世界を見据えたアクションを行っているのでしょうか？

平本：今現在は、世界で日本のファッションのプレゼンスを示しづらい状況なのかなと思っています。やはり韓国のトレンドが強くて、韓国のブランドに世界中の才能が集まってるんですよね。音楽業界も、K-POPのアーティストに海外の有力な方が楽曲提供していますよね？

岡田：そうですね。K-POPは世界的なムーブメントですし、これに関わりたいと思っている人もたくさんいますよね。J-POPはまだこれからですが、伸びしろは十分にあると信じています。日本のカルチャーのファンを自認する人々は世界中に増え続け、実際に直接体験するために来日する人々もかつてないほど多くなっています。これを好機と捉え、彼らが日々の生活や趣味の文脈の中などで自然と日本の音楽やアーティストに出会い、その魅力に触れる接点を増やすことに取り組みたいと思っています。

平本：ファッションでも、また順番が回ってくるだろうなと思っています。最初にも言いましたが、日本のファッションは細分化されていて、良い意味で強いトレンドがない。韓国やLAのテイストに加えて、モードが混ざっていたり、実は誰も同じ格好をしていないんです。それが日本の面白さだし、また注目される時期が来るだろうなと。

--“レーベル×雑誌”で仕掛けられるコンテンツがあるとしたら、どんなアイデアが浮かびますか？

岡田：今年、ワーナーミュージック・チャイナがバーチャルアーティストの呉愛花（Wu Aihua）をデビューさせたんです。ファッション誌とコラボしたんですけど、すぐにいくつかの企業とのタイアップが決まったんですよ。70年代・80年代の「ショウ・ブラザーズ（邵氏兄弟）」風の武侠スタイルなビジュアル表現と、インパクトのある英語の歌詞、EDMやヒップホップの要素を取り込んだ音楽で、AI駆動の映像を通じて若い世代に東洋的な文化表現を新しい形で伝えるとともに、「ローカライゼーションこそがグローバリゼーション」という考えを実証するものになるのではないかと注目されています。日本と中国では状況が違うので同じアプローチができるか良いのかわかりませんが、たとえばViViさんとワーナーミュージックで一緒にIPを作れる可能性もあるのかなと。これまでは「このアーティストを雑誌に出させてください」「うちの雑誌に出てくれませんか」という関係でしたが、お互いの強みや専門性を使って新たなコンテンツを生み出し、それを展開していくことができるかもしれないと思っています。

平本：すごく面白いですね。確かに「お願いして出ていただく」「無理を聞いてもらう」だけではなくて、協業のタイミングなのかもしれないですね。利用し合うのではなく、一緒に何かを作って、長期目線で展開していくといいますか。ブランドを育てるということで言えば、『ViVi』では今キャラクターIPを育成中なんです。あるキャラクターのライセンス権を持っているのですが、SNSのフォロワーは20万を超えてきていて、半分がアメリカなんですよ。今度アメリカでも実際にお披露目できる機会があるのですが、そういうときにアーティストさんとコラボできたら面白いのかなと。

岡田：いいですね！ ちなみにどうしてViViさんがキャラクターIPを展開しているんですか？

平本：やっぱりそう思いますよね（笑）。他にも「超ポジティブえんじぇるず」というキャラクターも手がけているんですが、ViVi＝ファッション誌ではなく、ブランドだと思っているんですよ。編集者たちが「これがかわいい」と思えば、それはViViだよねって。

岡田：素晴らしい。ワーナーミュージックでも“ブルーノ・マーズ×ハロー・キティ”のコラボレーショングッズを作ったことがあるのですが、かなり話題になったんですよ。

--想像を超えたコラボが面白い効果を生む、と。

平本：むしろ「これはViViじゃない」と言われるようなことをやったほうがいいし、違和感の中にこそ可能性があると思うようにしています（笑）。あとは今年はイベントにも強い関心があります。「実際に体験してもらわないと何も動かないものがある」と感じますし、ワーナーミュージックのアーティストの皆さんとも何かご一緒できたら本当に嬉しいです。

（文＝森朋之）