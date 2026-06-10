「日経225ミニ」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限36万2334枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の36万2334枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 362334( 362334)
ソシエテジェネラル証券 274549( 274549)
バークレイズ証券 111499( 111499)
SBI証券 101888( 52028)
楽天証券 59178( 31550)
松井証券 24243( 24243)
日産証券 21874( 21874)
サスケハナ・ホンコン 11286( 11286)
三菱UFJeスマート 10130( 5888)
マネックス証券 5530( 5530)
みずほ証券 3638( 3638)
フィリップ証券 2936( 2936)
UBS証券 2804( 2804)
BNPパリバ証券 2568( 2568)
ゴールドマン証券 1883( 1883)
ビーオブエー証券 1856( 1856)
インタラクティブ証券 1444( 1444)
野村証券 1187( 1187)
JPモルガン証券 1112( 1112)
モルガンMUFG証券 710( 710)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6101( 6101)
ソシエテジェネラル証券 4893( 4893)
バークレイズ証券 4311( 4311)
SBI証券 3283( 1367)
楽天証券 1674( 836)
マネックス証券 389( 389)
フィリップ証券 270( 270)
松井証券 248( 248)
JPモルガン証券 240( 240)
三菱UFJeスマート 274( 152)
日産証券 111( 111)
インタラクティブ証券 110( 110)
ドイツ証券 57( 57)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 89( 89)
フィリップ証券 45( 45)
SBI証券 62( 32)
ABNクリアリン証券 31( 31)
JPモルガン証券 17( 17)
楽天証券 25( 13)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 362334( 362334)
ソシエテジェネラル証券 274549( 274549)
バークレイズ証券 111499( 111499)
SBI証券 101888( 52028)
楽天証券 59178( 31550)
松井証券 24243( 24243)
日産証券 21874( 21874)
サスケハナ・ホンコン 11286( 11286)
三菱UFJeスマート 10130( 5888)
マネックス証券 5530( 5530)
みずほ証券 3638( 3638)
フィリップ証券 2936( 2936)
UBS証券 2804( 2804)
BNPパリバ証券 2568( 2568)
ゴールドマン証券 1883( 1883)
ビーオブエー証券 1856( 1856)
インタラクティブ証券 1444( 1444)
野村証券 1187( 1187)
JPモルガン証券 1112( 1112)
モルガンMUFG証券 710( 710)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6101( 6101)
ソシエテジェネラル証券 4893( 4893)
バークレイズ証券 4311( 4311)
SBI証券 3283( 1367)
楽天証券 1674( 836)
マネックス証券 389( 389)
フィリップ証券 270( 270)
松井証券 248( 248)
JPモルガン証券 240( 240)
三菱UFJeスマート 274( 152)
日産証券 111( 111)
インタラクティブ証券 110( 110)
ドイツ証券 57( 57)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 89( 89)
フィリップ証券 45( 45)
SBI証券 62( 32)
ABNクリアリン証券 31( 31)
JPモルガン証券 17( 17)
楽天証券 25( 13)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース