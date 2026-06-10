「日経225ミニ」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限24万8441枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万8441枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 248441( 248441)
ソシエテジェネラル証券 178836( 178836)
バークレイズ証券 130669( 130669)
SBI証券 82207( 32867)
日産証券 30922( 30922)
松井証券 21255( 21255)
楽天証券 39094( 17562)
サスケハナ・ホンコン 10950( 10950)
BNPパリバ証券 9493( 9493)
野村証券 8261( 8239)
三菱UFJeスマート 10181( 6209)
マネックス証券 5112( 5112)
ゴールドマン証券 24109( 4077)
みずほ証券 3697( 3568)
ビーオブエー証券 3220( 3220)
モルガンMUFG証券 2595( 2595)
広田証券 2323( 2323)
JPモルガン証券 3087( 2287)
フィリップ証券 2169( 2169)
UBS証券 2151( 2151)
大和証券 1035( 0)
東海東京証券 14( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6364( 6364)
バークレイズ証券 6064( 6064)
ABNクリアリン証券 10723( 4723)
SBI証券 2226( 916)
楽天証券 1172( 456)
フィリップ証券 389( 389)
インタラクティブ証券 334( 334)
三菱UFJeスマート 304( 212)
松井証券 211( 211)
マネックス証券 174( 174)
ドイツ証券 102( 102)
日産証券 86( 86)
JPモルガン証券 7039( 39)
モルガンMUFG証券 33( 33)
ゴールドマン証券 8( 8)
光世証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
BNPパリバ証券 12000( 0)
UBS証券 3000( 0)
ビーオブエー証券 1500( 0)
シティグループ証券 500( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
フィリップ証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 30( 30)
松井証券 19( 19)
JPモルガン証券 12( 12)
SBI証券 36( 10)
三菱UFJeスマート 12( 8)
ドイツ証券 6( 6)
楽天証券 13( 5)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 248441( 248441)
ソシエテジェネラル証券 178836( 178836)
バークレイズ証券 130669( 130669)
SBI証券 82207( 32867)
日産証券 30922( 30922)
松井証券 21255( 21255)
楽天証券 39094( 17562)
サスケハナ・ホンコン 10950( 10950)
BNPパリバ証券 9493( 9493)
野村証券 8261( 8239)
三菱UFJeスマート 10181( 6209)
マネックス証券 5112( 5112)
ゴールドマン証券 24109( 4077)
みずほ証券 3697( 3568)
ビーオブエー証券 3220( 3220)
モルガンMUFG証券 2595( 2595)
広田証券 2323( 2323)
JPモルガン証券 3087( 2287)
フィリップ証券 2169( 2169)
UBS証券 2151( 2151)
大和証券 1035( 0)
東海東京証券 14( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6364( 6364)
バークレイズ証券 6064( 6064)
ABNクリアリン証券 10723( 4723)
SBI証券 2226( 916)
楽天証券 1172( 456)
フィリップ証券 389( 389)
インタラクティブ証券 334( 334)
三菱UFJeスマート 304( 212)
松井証券 211( 211)
マネックス証券 174( 174)
ドイツ証券 102( 102)
日産証券 86( 86)
JPモルガン証券 7039( 39)
モルガンMUFG証券 33( 33)
ゴールドマン証券 8( 8)
光世証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
BNPパリバ証券 12000( 0)
UBS証券 3000( 0)
ビーオブエー証券 1500( 0)
シティグループ証券 500( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
フィリップ証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 30( 30)
松井証券 19( 19)
JPモルガン証券 12( 12)
SBI証券 36( 10)
三菱UFJeスマート 12( 8)
ドイツ証券 6( 6)
楽天証券 13( 5)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース