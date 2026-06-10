「TOPIX先物」手口情報（10日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万6893枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万6893枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16893( 16893)
ABNクリアリン証券 16246( 16246)
バークレイズ証券 11582( 11582)
シティグループ証券 8170( 7770)
JPモルガン証券 10936( 6820)
BNPパリバ証券 5235( 5235)
ゴールドマン証券 7873( 4671)
ビーオブエー証券 3965( 3965)
モルガンMUFG証券 3791( 3791)
HSBC証券 2972( 2972)
UBS証券 2952( 2552)
野村証券 2205( 1905)
サスケハナ・ホンコン 1788( 1788)
日産証券 1720( 1720)
インタラクティブ証券 432( 432)
みずほ証券 332( 332)
SBI証券 187( 131)
三菱UFJ証券 1893( 129)
広田証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 40( 32)
ドイツ証券 32( 32)
SMBC日興証券 58( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 9179( 9179)
JPモルガン証券 12254( 8138)
ABNクリアリン証券 7923( 7923)
シティグループ証券 7885( 7885)
バークレイズ証券 6253( 6253)
モルガンMUFG証券 4463( 4463)
BNPパリバ証券 4201( 4201)
ゴールドマン証券 5215( 3627)
HSBC証券 3065( 3065)
UBS証券 2633( 2633)
ビーオブエー証券 2419( 2419)
日産証券 1734( 1734)
野村証券 2034( 1734)
インタラクティブ証券 479( 479)
みずほ証券 365( 365)
ドイツ証券 147( 147)
三菱UFJ証券 3656( 128)
SBI証券 107( 107)
光世証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 24( 14)
SMBC日興証券 58( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16893( 16893)
ABNクリアリン証券 16246( 16246)
バークレイズ証券 11582( 11582)
シティグループ証券 8170( 7770)
JPモルガン証券 10936( 6820)
BNPパリバ証券 5235( 5235)
ゴールドマン証券 7873( 4671)
ビーオブエー証券 3965( 3965)
モルガンMUFG証券 3791( 3791)
HSBC証券 2972( 2972)
UBS証券 2952( 2552)
野村証券 2205( 1905)
サスケハナ・ホンコン 1788( 1788)
日産証券 1720( 1720)
インタラクティブ証券 432( 432)
みずほ証券 332( 332)
SBI証券 187( 131)
三菱UFJ証券 1893( 129)
広田証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 40( 32)
ドイツ証券 32( 32)
SMBC日興証券 58( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 9179( 9179)
JPモルガン証券 12254( 8138)
ABNクリアリン証券 7923( 7923)
シティグループ証券 7885( 7885)
バークレイズ証券 6253( 6253)
モルガンMUFG証券 4463( 4463)
BNPパリバ証券 4201( 4201)
ゴールドマン証券 5215( 3627)
HSBC証券 3065( 3065)
UBS証券 2633( 2633)
ビーオブエー証券 2419( 2419)
日産証券 1734( 1734)
野村証券 2034( 1734)
インタラクティブ証券 479( 479)
みずほ証券 365( 365)
ドイツ証券 147( 147)
三菱UFJ証券 3656( 128)
SBI証券 107( 107)
光世証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 24( 14)
SMBC日興証券 58( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース