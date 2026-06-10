「TOPIX先物」手口情報（10日日中） バークレイズ証券取引高トップ、6月限3万6519枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の3万6519枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 36519( 36195)
ソシエテジェネラル証券 30744( 29944)
JPモルガン証券 24396( 23363)
ゴールドマン証券 38287( 22243)
野村証券 19876( 17008)
BNPパリバ証券 13755( 13718)
モルガンMUFG証券 37090( 12578)
ABNクリアリン証券 12282( 11731)
みずほ証券 8862( 7542)
シティグループ証券 14700( 6209)
SMBC日興証券 6039( 4995)
HSBC証券 5883( 4883)
三菱UFJ証券 8043( 4716)
ビーオブエー証券 8274( 4427)
日産証券 4093( 4093)
UBS証券 4169( 3529)
ドイツ証券 3213( 3213)
サスケハナ・ホンコン 1684( 1684)
SBI証券 1066( 750)
大和証券 1110( 572)
三菱UFJeスマート 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 25582( 25582)
バークレイズ証券 23898( 23888)
ゴールドマン証券 37416( 22680)
ABNクリアリン証券 20887( 20869)
ソシエテジェネラル証券 19658( 19658)
野村証券 19203( 17035)
モルガンMUFG証券 35490( 14560)
BNPパリバ証券 13068( 13050)
みずほ証券 9565( 7551)
シティグループ証券 8514( 6514)
SMBC日興証券 5627( 5032)
HSBC証券 5663( 4663)
三菱UFJ証券 4657( 4657)
日産証券 4163( 4163)
ビーオブエー証券 6838( 4118)
UBS証券 3698( 3684)
ドイツ証券 3303( 3303)
大和証券 730( 721)
SBI証券 626( 626)
三菱UFJeスマート 165( 165)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 36519( 36195)
ソシエテジェネラル証券 30744( 29944)
JPモルガン証券 24396( 23363)
ゴールドマン証券 38287( 22243)
野村証券 19876( 17008)
BNPパリバ証券 13755( 13718)
モルガンMUFG証券 37090( 12578)
ABNクリアリン証券 12282( 11731)
みずほ証券 8862( 7542)
シティグループ証券 14700( 6209)
SMBC日興証券 6039( 4995)
HSBC証券 5883( 4883)
三菱UFJ証券 8043( 4716)
ビーオブエー証券 8274( 4427)
日産証券 4093( 4093)
UBS証券 4169( 3529)
ドイツ証券 3213( 3213)
サスケハナ・ホンコン 1684( 1684)
SBI証券 1066( 750)
大和証券 1110( 572)
三菱UFJeスマート 6( 0)
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 25582( 25582)
バークレイズ証券 23898( 23888)
ゴールドマン証券 37416( 22680)
ABNクリアリン証券 20887( 20869)
ソシエテジェネラル証券 19658( 19658)
野村証券 19203( 17035)
モルガンMUFG証券 35490( 14560)
BNPパリバ証券 13068( 13050)
みずほ証券 9565( 7551)
シティグループ証券 8514( 6514)
SMBC日興証券 5627( 5032)
HSBC証券 5663( 4663)
三菱UFJ証券 4657( 4657)
日産証券 4163( 4163)
ビーオブエー証券 6838( 4118)
UBS証券 3698( 3684)
ドイツ証券 3303( 3303)
大和証券 730( 721)
SBI証券 626( 626)
三菱UFJeスマート 165( 165)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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